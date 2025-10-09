Piccola Posta
Quando Pannella partì per il funerale di Anna Politkovskaja, uccisa in un altro 7 ottobre
Era il 2006, ed era anche il giorno del compleanno di Vladimir Putin. Gesti che bastano a fissare la degnità di una persona (Pannella), così come l'indegnità di un'istituzione (l'Unione europea)
Ci sono gesti semplici che, compiuti, basterebbero a consacrare la degnità di una persona. Così quello di Marco Pannella, allora parlamentare europeo, di partire per essere presente al funerale di Anna Politkovskaja. Era stata assassinata in un altro 7 ottobre, nel 2006. Nel giorno del compleanno di Vladimir Putin.
Gli stessi gesti, non compiuti, bastano a fissare l’indegnità di un’istituzione e dei suoi membri. Così l’assenza senza eccezioni dell’Unione Europea a quei funerali. “Nemmeno un usciere”, commentò Pannella. Un usciere avrebbe cambiato le cose. Anche, se non meglio, una donna delle pulizie.
Riuscire a restare se stessi, dunque soli, pur entrando dentro a un corteo
Di fronte alla scelta se entrare nel corteo o prenderne le distanze, viene in mente la vecchia formula della folla solitaria: partecipare senza pretendere di sottoscrivere opinioni e slogan di tutti coloro che la folla la compongono. E tenersi stretta la solitudine, senza rinunciare alla propria solidale condivisione