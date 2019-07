Basta fake news sul Ceta. La lezione francese

Oggi pomeriggio, l’Assemblea nazionale francese è chiamata a ratificare il Ceta, l’accordo di libero scambio tra Ue e Canada, approvato dal Parlamento europeo nel febbraio 2017 e entrato in vigore a Parigi in forma provvisoria nel settembre 2017. Da anni, come in Italia, il Ceta suscita dibattiti aspri tra chi, facendo leva sui numeri dell’export, mette in luce il suo impatto positivo, e chi invece, con pregiudizi ideologici, lo addita come un testo che provocherà un disastro ambientale e sanitario...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.