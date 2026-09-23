Da underdog a businessman del rap. Jay-Z si racconta a Rick Rubin

Col passare del tempo, di Rick Rubin abbiamo pensato cose diverse. L’abbiamo scoperto come il produttore musicale che si muoveva agilmente tra i generi, valicandone i confini, fosse rap, metal, country, o songwriting classico. Lui è quello che non suona, non legge la musica e lo rivendica con orgoglio: indimenticabile l’etichetta Def Jam fondata a poco più di vent’anni d’età nella stanza di un dormitorio, poi i Beastie Boys, i Run-DMC, il prodigioso Johnny Cash resuscitato dal suo magic touch. Nel 2017, con “Oh, Vita!”, riportò a galla perfino un Jovanotti in crisi artistica, indicandogli una buona via d’uscita espressiva. Rubin arrivava e amministrava le misteriose alchimie che rimettevano sulla giusta strada un talento confuso. Per farlo utilizzava sempre la stessa formula: conosci te stesso, e fai ciò che ti appartiene di più. Col passare del tempo capiremo che Rubin, con quel suo aspetto da santone, la barba lunga, i piedi scalzi e gli eterni pantaloncini corti, era anche un abilissimo navigatore del mercato della musica contemporanea, che di uno come lui aveva soggezione, perché col suo stile sparigliava il tavolo e contraddiceva le regole.

Jay-Z invece ormai appartiene alla storicizzazione dell’hip hop, di cui è una figura di rilievo, ma anche l’incarnazione della decadenza. Lui non ha mai nascosto d’esserci entrato soprattutto per la grana, a partire da quando ha capito che le rime e la sua predisposizione a enunciarle gli avrebbe fruttato ben di più della vita da piccolo gangster che aveva imboccato. Jay è diventato l’epitome del businessman del rap, il milionario che ha esplorato le viscere dello showbiz e ne è uscito portando con sé Beyoncé, un sacco di hit e la decisione di smettere e di abbandonare la scena, prima d’impallidire artisticamente (adesso è tornato e ha messo su dei concerti, ma la sensazione è che si tratti soprattutto di uno sfizio nostalgico).

Rubin e Jay-Z già si erano frequentati e avevano lavorato assieme ai tempi del “Black Album”. Adesso, cinquantenni ricchi, appagati e consumati, si sono rimessi insieme per un’impresa inevitabilmente celebrativa: la cerimonia della confessione. Un divo, Jay-Z, che dice la sua verità a un confessore, Rubin, che annuisce e non domanda troppo. “Jay-Z in 8” è una serie tv in otto capitoli, presentata anche in Italia da Mubi, in cui Rubin è l’officiante e Jay-Z (che è anche produttore) mette in scena questa autobiografia orale, punteggiata di canzoni religiosamente ascoltate col compare, con tanto di liriche in sovrimpressione sullo schermo. Il tutto in una location fantastica come il salone centrale del Palais Brongniart di Parigi, che per un secolo e mezzo fu la Borsa della città, dunque un ex tempio del denaro, dove un uomo che dei quattrini ha fatto un catechismo parla di sé come se fosse già storia.