La “vera” Carmen al Festival della Valle d’Itria

Fare la Carmen “vera”, o almeno verosimile, è un’ottima idea, e non per scrupolo filologico, ma perché quello di Carmen è un tipico caso in cui l’equivoco stilistico ne ingenera uno contenutistico, trasformando “la” Don Giovanni dell’Ottocento più antiborghese (e nella Francia moralista della “Repubblica dei duchi” che edificava l’orrido Sacre-Coeur come preservativo di pietra su Parigi) in una banale puttanona verista. Il problema è però che l’opéra-comique è difficile da riesumare perché se n’è completamente perduto lo stile, pensato per degli attori che cantavano e non per dei cantanti che recitavano. Non ci riescono in Francia, dove il colpo di grazia alla tradizione lo diede, già sotto la Terza repubblica, la sciagurata fusione delle due troupe dell’Opéra e dell’Opéra-Comique, figuriamoci noi nel paese del melodramma; e se poi nella compagnia non c’è un solo francofono, peggio ancora. Comunque, il migliore è Matteo Lippi, José, un po’ imbranato (un po’ molto) in scena ma che canta assai bene; è di solida tradizione Deniz Uzun, Carmen; idem Alessandro Luongo, Escamillo (almeno non è il solito baritonone alle prese con dei couplets che sono in effetti un pezzo da cabaret, non un comizio, e da cantare tutto sulla parola); modestissima la Micaëla di Natalia Tanasii. Il gusto che non si sente in scena rinasce in buca, dove Fabio Luisi, finalmente, dirige Carmen come se fosse Mozart, redenta da effettoni che sono poi quasi sempre effettacci, tutta morbidezze e leggerezze, ironie e chiccherie: e benissimo suonata dall’Orchestra del Petruzzelli di Bari. Spettacolo intelligente ed essenziale, fatto vistosamente in economia, di Denis Krief, in tono con la generale “sgrassatura” dell’opera di cui è simbolo una “fleur” che non è la solita rosa o papavero o quant’altro di rosso, ma una gialla mimosa (tutto un simbolo, a ben pensarci).