Il linciaggio social di Boy George, che dedica una canzone alle vittime del 7 ottobre

Anche altri suoi pseudonimi e gruppi di cui ha fatto parte hanno rappresentato “nomi parlanti” del genere. “Angela Dust” è infatti un palese richiamo all'espressione inglese “angels' dust”, la polvere degli angeli, in cui è chiaro il riferimento all'allucinogeno fenciclidina. “Jesus Loves You” era un progetto musicale che mescolava elementi religiosi di diversa provenienza. “Dubversive” fondeva “dub”, “doppio” e anche nome di un sottogenere del reggae, e “subversive”, sovversivo. “The Twin”, il gemello o i gemelli, riprende il tema del doppio. E nel 2025 ci fu anche una sua polemica durissima contro J.K. Rowling. Cinque anni prima, l'autrice della saga di “Harry Potter” aveva condiviso opinioni secondo cui solo chi è nata biologicamente donna può definirsi tale. “Le persone trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere la loro vita senza essere costantemente messe in discussione o sentirsi dire che non sono chi dicono di essere”, aveva commentato Emma Watson, che nei film tratti dalla saga aveva interpretato Hermione Granger. “Come altre persone che non hanno mai sperimentato la vita adulta senza l’ombra di ricchezza e fama, Emma ha così poca esperienza della vita reale che ignora quanto sia ignorante”, le aveva risposto la scrittrice. A quel punto Boy George aveva a sua volta commentato: “A chi importa cosa pensa J.K. Boring [inglese “boring” significa “noioso”] di qualsiasi cosa? È la più noiosa delle noiose. La mia vita reale se ne infischia della sua narrativa. Io sto con Emma Watson. Lei è un 'cavallo di fuoco'. Rowling è un 'serpente di legno'". Ma i due avevano già avuto in precedenza altri scontri, in cui il cantante aveva reiteratamente tacciato la scrittrice di omofobia.