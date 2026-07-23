Voce, tecnica, carisma: Anastasia Bartoli magnifica Abigaille a Macerata

Interessanti, semmai, altre due constatazioni. Una riguarda solo noialtri vociomani marci. Di solito Abigaille viene affidata a dei soprani tardoverdiani o addirittura veristi perché hanno il vocione. Il problema è che non hanno tutto il resto, comprese le agilità che, per come le esegue la Bartoli (ovviamente con i daccapo delle cabalette variati), dimostrano che Abigaille non è la nonna di Turandot, ma la nipote di Semiramide. Insomma la filiazione rossinian-donizettiana del personaggio diventa, per una volta, evidente, sia dal punto di vista vocalistico che drammaturgico: una variazione verdiana sul tema della primadonna-mantide, come potevano essere le parti scritte per la Colbran da Gioachino o quelle per la Ronzi-De Begnis da Gaetano. Secondo punto, che invece interessa tutti: la personalità, il carisma, il magnetismo, chiamatelo come vi pare, che questa donna alta, forte, tatuata (ex paracadutista, in effetti, altro che Vannacci…) inizia a emanare appena entra in scena. Una combinazione mesmerica di volume, tecnica, fisico e presenza che fa della Bartoli l’Abigaille dei nostri giorni, dal punto di vista stilistico anche meglio di Anna Netrebko; ebbene sì, l’ho detto, dal mio labbro uscì l’empia parola.

Peccato che intorno a lei ci sia il vuoto. Sul podio, Fabrizio Maria Carminati imposta giustamente un primo Verdi non barricadero ma, fra la serata non felice dell’orchestra e qualche stacco davvero troppo indugiante, riesce a realizzarlo solo a tratti. Nabucco è il solito baritono mongolo (oggi esporta più baritoni la Mongolia che Volkswagen la Germania), Ariunbaatar Ganbataar, volume tanto, timbro un po’ “sporco” e tecnica da rifinire. Buono Alberto Comes, che ha il pregio di cantare Zaccaria con la sua voce, non enorme, ma ben governata, idem Laura Verrecchia, Fenena, e rivedibile l’Ismaele di Alessandro Scotto Di Luzio. La regia di Paul-Émile Fourny è così insulsa che a un’ipotetica Coppa del mondo di insulsaggine arriverebbe seconda perché, appunto, troppo insulsa. Già coprire il bellissimo muraglione dello Sferisterio con delle proiezioni che raffigurano appunto un muro non ha molto senso; ma poi ci sono delle continue, irritanti insensatezze spicciole, tipo Ismaele che salva Fenena stando più o meno dall’altra parte del palcoscenico: un salvataggio ipotetico, diciamo così.