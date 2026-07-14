Più che la musica, l’evento. I live italiani e la nuova religione dei record

Arriva il momento, nella vita di un fenomeno di massa, in cui il numero smette di essere una conseguenza e diventa il messaggio. 250 mila persone convocate a Tor Vergata per Ultimo nella già leggendaria sera di luglio 2026. Code virtuali all’apertura della vendita generale dei 550 mila biglietti di Vasco, spariti in mezz’ora, con la promessa di una festa lunga un mese, dieci concerti all’Olimpico nel giugno 2027, la residency più estesa mai vista in uno stadio italiano. Le stesse parole dei protagonisti vanno in questa direzione: Vasco si definisce “apripista”, rivendica d’aver inaugurato un modello – dieci date consecutive nella stessa città. Live Nation Italia, che organizza l’operazione, parla di date aggiuntive “compatibilmente con le disponibilità dell’Olimpico” e osserva che il limite non è mai il pubblico, ma la capienza degli stadi. Ultimo e Vasco vengono raccontati come concorrenti in una sfida inter-generazionale che, sul piano musicale, non esiste: i due si sono reciprocamente complimentati e la contrapposizione riguarda i numeri, non le canzoni. Del repertorio non si parla. L’unità di misura non è il pezzo, è la dimensione di un evento sempre a caccia di eccezionalità. E’ bastata una settimana, tra il concerto-evento di Ultimo e l’annuncio del Giubileo di Vasco Rossi, per misurare quanto si sia spostata la conversazione sulla musica pop: non si parla più di cosa viene suonato, ma di quanti sono riusciti a esserci.250 mila persone convocate a Tor Vergata per Ultimo nella già leggendaria sera di luglio 2026. Code virtuali all’apertura della vendita generale dei 550 mila biglietti di Vasco, spariti in mezz’ora, con la promessa di una festa lunga un mese, dieci concerti all’Olimpico nel giugno 2027, la residency più estesa mai vista in uno stadio italiano. Le stesse parole dei protagonisti vanno in questa direzione: Vasco si definisce “apripista”, rivendica d’aver inaugurato un modello – dieci date consecutive nella stessa città. Live Nation Italia, che organizza l’operazione, parla di date aggiuntive “compatibilmente con le disponibilità dell’Olimpico” e osserva che il limite non è mai il pubblico, ma la capienza degli stadi.L’unità di misura non è il pezzo, è la dimensione di un evento sempre a caccia di eccezionalità.

Negli ultimi anni, l’economia del live italiano ha cominciato a concentrare il proprio pubblico, e le ragioni sono strutturali. Lo streaming paga in pochi centesimi e ha trasformato il concerto nella basilare voce di bilancio per un artista. Dalla parte del pubblico, la cultura degli eventi del dopo-pandemia ha trasformato la partecipazione a uno spettacolo dal vivo in un intenso gesto identitario, più che in un’esperienza del gusto. L’industria del ticketing – poche società, biglietti nominativi, accessi prioritari legati a circuiti di carte di credito – converte l’annuncio del tour di un grande nome in una corsa contro il tempo, in sold out-lampo che diventano notizia molto prima che si discetti su cosa metterà in scena quel particolare show. Forma contro contenuti. In questo schema lo stadio riempito per dieci sere è il dispositivo che tiene un artista sull’agenda dei giornali per settimane, con articoli sui prezzi, le rivendite, i fans rimasti a mani vuote. Il nuovo record non è l’effetto collaterale del concerto, è lo scopo dichiarato. Il tour di Vasco aveva già superato i tre milioni di biglietti venduti, la residency del 2027 non aggiunge musica a quel dato, ma aggiunge una cornice dorata: cinquant’anni di carriera, un mese di date consecutive, fattori che rendono il numero raccontabile una seconda volta. La portata dell’evento non è a margine dell’opera, ma è l’opera stessa, di cui si continuerà a parlare.

Chi trae vantaggio da questa concentrazione? Quando lo stesso operatore promuove il concerto, controlla la biglietteria e presidia la comunicazione, il sold out istantaneo è il prodotto di un’ingegneria dell’offerta, la stessa che rilascia i biglietti in fasi successive e alimenta l’urgenza. La residency lunga un mese, importata dagli stadi anglosassoni che la praticano da anni, ne è la forma più efficiente: ammortizza su dieci sere i costi di allestimento, moltiplica la resa di una singola città e produce una notizia – “Mezzo milione di biglietti in mezz’ora!” – che nessun nuovo album genererebbe. Conviene a tutti i partecipanti alla filiera, tranne a chi cerca un biglietto e si ritrova a competere con il mercato secondario della rivendita.

Nello stesso mercato si osserva poi una proposta diversa: Francesco De Gregori porta nei teatri “Nevergreen (Perfette sconosciute)” prima alla Sala Umberto di Roma e poi all’Out Off di Milano: spazi ridottissimi. Venti serate per poco più di seimila posti complessivi, con scalette costruite coi brani meno noti del repertorio dell’artista. E’ resistenza al gigantismo? Certamente sì, in sintonia con l’attitudine di Francesco. Ma è anche una proposta che, definendosi a “dimensione umana”, traccia un approccio diverso: la capienza ridotta e la vicinanza all’artista in un ambiente minuscolo, divengono a loro volta prodotti, trasformando l’intimità nell’esperienza. Al posto della sensazione di essere tra i partecipanti a un raduno storico per dimensione, con annesso ascolto difficile e distratto, spazio alla forma-canzone e alla consapevolezza dell’unicità di una serata non-modulare.