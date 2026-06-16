Bad Bunny ha spostato il centro del pop

“Yo hago lo que me da la gana”. Faccio quello che mi pare. Quando Bad Bunny lo cantava, nel 2020, sembrava l’ennesima spacconata pop. In realtà era già un programma politico. Per decenni la musica globale ha funzionato come una dogana e per attraversarla bisognava tradursi. Cambiare lingua, attenuare l’accento, passare dagli Stati Uniti. Ricky Martin, Shakira, Enrique Iglesias: prima il successo regionale e poi l’inglese per avere la consacrazione. Bad Bunny ha fatto il contrario. Bad Bunny sposta il confine invece di attraversarlo. Benito Antonio Martínez Ocasio, questo il suo vero nome, è stato l’artista più ascoltato su Spotify per tre anni consecutivi, senza rinunciare allo spagnolo e senza trasformarsi in una versione esportabile di sé. È il caso più evidente degli ultimi anni in cui è il centro ad adattarsi alla periferia. La sua rivoluzione non è solo musicale, è geografica.

Anche per questo Porto Rico conta più di quanto sembri. Bad Bunny non parla a nome di un generico mondo latino. Parla da un’isola americana che non è uno stato americano, che esporta cultura ma importa dipendenza economica, sospesa da oltre un secolo tra identità locale e influenza statunitense. La sua musica nasce lì e continua a tornarci, rimane il centro di gravità dell’artista. Lo si è visto in modo particolarmente evidente nella residency organizzata a San Juan: una dichiarazione culturale, oltre la forma dei semplici concerti. Un evento pensato per l’isola ma diventato immediatamente un’attrazione internazionale, capace di attirare visitatori da ogni parte del mondo e di produrre un impatto economico rilevante. Mentre molte popstar usano il territorio come elemento decorativo della propria immagine, Bad Bunny continua a trasformarlo nel cuore della propria proposta artistica.

Dopo la lingua, la rivoluzione di Bad Bunny passa dal suono. Il reggaeton viene smontato e il dembow – il suo classico ritmo tumpah-tum-pah – ricostruito. Con produttori come Tainy e MAG, il cantante lo rallenta, lo sporca, lo frammenta. Dentro i suoi dischi convivono trap, pop, rock, elettronica, bolero latino e musica classica. Il reggaeton smette così di essere un genere e diventa un universo sonoro.

In questo percorso, “Un Verano Sin Ti” (2022) è lo spartiacque. Un album estivo e malinconico, costruito sulla sensazione di una stagione che finisce. Un atlante caraibico dove mambo, bossa nova, dembow e pop convivono senza gerarchie. Nel brano “El Apagón” la festa si interrompe e lascia spazio a blackout, speculazione immobiliare e gentrificazione a Porto Rico. Il disco resta per tredici settimane al primo posto della Billboard 200 e consolida un artista ispanofono al centro del mercato internazionale. Poi, nel 2023, campiona “Hier encore” di Charles Aznavour in “Monaco”, una traccia trap che mescola lusso, Formula 1 e chanson francese. È un gesto che mostra come i confini culturali non vengano più attraversati ma abitati contemporaneamente. Il successo di Bad Bunny consiste nell'aver reso globali temi e tensioni nate in un contesto specifico, a partire da una musica locale.

Ma quella di Bad Bunny è davvero un’alternativa al vecchio sistema o semplicemente la sua versione aggiornata? La sua rivoluzione non avviene fuori dal mercato. È uno dei primi grandi artisti nati interamente nell’ecosistema delle piattaforme. La sua musica circola tra Spotify e TikTok senza restare intrappolata nei loro codici. Le clip diventano eventi, riempiendo stadi e spostandosi dal feed alla folla. Dopo le partecipazioni al Milan Latin Festival nel 2018 e 2019, Bad Bunny torna a Milano con due date sold out il 17 e il 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura per il “Debí Tirar Más Fotos World Tour”. A pochi giorni dagli show, che richiameranno oltre 150 mila spettatori complessivi, sui circuiti di secondary ticketing i biglietti meno costosi superano i 400 euro. La musica della marginalità diventa uno dei prodotti più costosi dell’intrattenimento globale.

Nessun simbolo racconta meglio questa trasformazione della Casita, uno degli elementi centrali del tour. Si tratta della ricostruzione in scala reale di una casa di Humacao, sulla costa orientale di Porto Rico, portata sul palco come frammento dell’isola. È una casa semplice, popolare, lontana dall’immaginario spettacolare delle grandi produzioni internazionali. Eppure proprio lì si concentra il significato dello show. La Casita rappresenta le radici portoricane dell’artista, la memoria familiare, il punto d’origine. In quella struttura si riflettono le stratificazioni culturali dell’isola, attraversata da eredità spagnole, africane e statunitensi. Una casa caraibica diventa così il fulcro visivo di uno spettacolo mondiale. È un’immagine potente perché riesce a essere contemporaneamente memoria e marchio, autenticità e prodotto.

Non sorprende che proprio la Casita sia diventata anche oggetto di una controversia legale. Il proprietario dell’abitazione che avrebbe ispirato la ricostruzione ha contestato l’utilizzo dell’immagine della casa oltre gli accordi inizialmente previsti. Una vicenda che mostra qualcosa di più interessante dei meri aspetti giudiziari: quando l’identità entra nell’economia dell’attenzione, il confine tra patrimonio culturale e proprietà commerciale diventa inevitabilmente instabile.

La stessa dinamica si vede a Milano, uno dei principali crocevia europei dei grandi live. Una città che negli ultimi anni ha trasformato la musica dal vivo in una componente significativa della propria economia urbana. Ma che cosa si compra davvero quando si pagano centinaia di euro per assistere a uno spettacolo nato da un immaginario periferico? Non soltanto una performance. Si compra appartenenza: la possibilità di partecipare a un fenomeno culturale che esiste insieme online e dal vivo.

Per questo Bad Bunny è diventato qualcosa di più di una popstar. Il suo nome compare sempre più spesso in discussioni che riguardano politica, identità e rappresentazione culturale. Nelle ultime settimane l’attenzione si è concentrata anche sul suo incontro con Papa Leone XIV a Madrid. La notizia non è tanto che una celebrità incontri il Pontefice ma che un artista portoricano venga ormai percepito come una figura rilevante in conversazioni che travalicano la musica.