Sal Da Vinci fenomeno globale. Il neomelodico che piacerà all’Eurovision

Se in Italia quello strascico lungo e scomodo, quel curriculum di frequentazioni imbarazzanti ha ancora un peso, chi ascolta “neomelodico” a Londra, Tokyo o San Paolo invece trova una canzone italiana come se la aspettava, con un'aura forse un po' "old-school", ma con interpretazione e (perché no?) sentimento. Attenzione: perché le proposte fortemente identitarie, all'Eurovision, hanno storicamente una marcia in più. Basta pensare al precedente del Volo nel 2015: anche “Grande amore” era stata bollata in Italia come retroguardia melodica, e aveva quasi vinto il televoto eurovisivo per acclamazione. Con Sal sta accadendo qualcosa di simile e stavolta con numeri di streaming da tenere d'occhio.