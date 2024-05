Perché votare all'Eurovision la canzone dell'israeliana Eden Golan “Hurricane”

Eden Golan ha vent’anni e rappresenta Israele all’Eurovision che si sta tenendo in questi giorni a Malmö, in Svezia, con “Hurricane”, Uragano: è arrivata in finale tra le contestazioni di migliaia di attivisti che muniti di kefiah, bandiere palestinesi e cartelli con la scritta “Genocidio” hanno organizzato manifestazioni in tutta la città svedese. Il testo della canzone ha dovuto affrontare alcune critiche anche dall’Unione europea di radiodiffusione (Ebu) che a fine febbraio aveva chiesto a Golan una revisione del testo e del suo titolo – l’originale era “October rain”, Pioggia d’ottobre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE