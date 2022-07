Sangiovanni, Tanani e gli altri. A chi piace la musica dei figli

Francesco De Gregori e Antonello Venditti sono due anime complementari, diversamente straordinarie. Adesso che insieme attraversano l’Italia in tournée ci si trova al cospetto, nello stesso momento, di una piacevole serata e di un canzoniere impressionante. Arte vera: snocciolati uno dopo l’altro quei pezzi consegnano, in una dimensione italiana, la definizione dell’arte sotto forma di composizioni monotematiche brevi. Opere compiute, che utilizzano la lingua, la melodia e il tono musicale a uno stadio evolutivo finale, oltre il quale non è facile andare – come se il compito di una canzone, svolto in questo modo, fosse esaurito. La prova sta nel valore perenne di queste musiche, che per tutta la vita restano affianco alle persone che le hanno amate, mantenendo un imperturbabile significato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE