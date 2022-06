Non solo canzonette Metamorfosi del maestro Vessicchio

Dal palco di Sanremo a quello della Scala, dall’arrangiamento di una canzone alla composizione di un brano cameristico classico. Il maestro Peppe Vessicchio sembra avere ricevuto, dal cielo senza pioggia che ha arroventato questo giugno, più d’una ispirazione per stupirci. Perché se domenica 12 era alla Scala di Milano, martedì 21 si trovava a L’Aquila per celebrare i 70 anni dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e i 35 dei laboratori del Gran Sasso con un’altra composizione ben poco sanremese: “Per una sinfonia del cosmo”, eseguita in prima assoluta nell’Auditorium del parco progettato da Renzo Piano. Non le suggestioni del mercato discografico né la pura fantasia del maestro hanno ispirato l’opera, bensì un sofisticato rilevatore di raggi cosmici che con l’ausilio di un algoritmo ha tradotto i silenziosi moti delle stelle in un magma di note pronte per essere alloggiate ciascuna al posto suo sul pentagramma. Così ha fatto Vessicchio. Che due giorni dopo, ossia giovedì 23, è ripartito per Milano a dirigere il concerto per il centenario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (altro appuntamento fissato all’anno prima ma slittato a causa della pandemia). Neppure lì s’è presentato in versione sanremese: l’inconfondibile fisionomia salita sul podio è sempre la stessa. Ma il progetto per cui ha sentito pronunciare la rituale formula: “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio” s’intitolava addirittura “Armonie nel rispecchiarsi dei saperi”. (“per la quantità di elementi”, sottolinea, “che legano la musica alla fisica, alla matematica e alla biologia”).

