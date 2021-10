La pietra rotola ancora. Bob Dylan è di nuovo in tour

Una rivolta permanente contro l’assurdità dell’esistenza e del destino. Dylan mostra in una manciata di immagini l’evoluzione della nostra civiltà che precipita in una stasi deprimente

La pietra di Bob Dylan non smette di rotolare. Il suo Neverending Tour riparte da Milwaukee il 2 novembre. L’opera che ha reso anche la sua vita un’opera d’arte è proprio questo tour che non ha fine, una sorta di supplizio di Sisifo autoinferto, frutto di un’insondabile necessità che da oltre trent’anni lo porta a fare più di cento date all’anno ripetendo praticamente ogni sera lo stesso identico rito (con pochissime variazioni di scaletta) dalle grandi città fino alle più sperdute two horses town.