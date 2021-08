Con la morte di Charlie Watts i Rolling Stones dicono addio alla loro gioventù

Sarà perché il batterista, in una band, sta quasi sempre nascosto - quando non sopraelevato da una pedana - ma i bookmaker di Londra si preparano a saldare lauti incassi dalla scomparsa di Charlie Watts, una vita dietro i tamburi dei Rolling Stones. Il musicista inglese è morto oggi a ottant’anni, inopinatamente rispetto alle macabre previsioni di massa relative ai suoi colleghi di band, oggetto di scommesse da incassare a lungo termine: del resto, Mick Jagger e ancor più Keith Richards hanno scherzato più volte con la Nera Signora, giocando al rimpiattino tra gli eccessi di alcool e droghe, salvo ricomparire sempre smaglianti all’atto pratico di salire sopra un palco o chiudersi dentro uno studio d’incisione. Watts invece passava inosservato, tanto era essenziale il suo stile ritmico, quanto poco avvezzo alle cronache mondane: stava a lui equilibrare le star del gruppo, facendosi rispettare come le sue radici jazz gli imponevano, da fan precoce di Miles Davis e John Coltrane entrato nella Linguaccia per sostituire Mick Avory, Carlo Little e soprattutto Tony Chapman.

