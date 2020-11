Effetto Domina. Conversazione con Emma

C’è una canzone di Lucio Battisti che un po’ la descrive, e ancora di più descrive quello che lei suscita. Parla di un amore per una ragazza di provincia, un amore che un po’ lo imbarazza perché lo riporta alla semplicità, alla vita così com’è, e polverizza strutture, sovrastrutture, pudori, raffinatezza, snobismi. Emma Marrone questo è, una ragazza di provincia, semplice e non sempliciotta, fattiva ed emotiva, chiara e decisa. “Bella forte e sana, spaventata solo dagli aeroporti”, “un frutto di campagna”, dice Battisti dell’amore suo nato in provincia, che gli riaccende il desiderio, il coraggio di prendere la vita come viene, l’amore come viene, un amore facile, fatto di baci, motori, pericoli, esagerazione, misericordia. In dieci anni di carriera, Emma ha cantato quell’amore e quella felicità, quel darsi agli altri senza ritrosie, senza complicazioni, senza paure, restando selvaggi, selvatici, solidi. Emma degli aeroporti non ha paura, e nemmeno dei giudizi, e nemmeno di esagerare, di essere troppo emotiva, empatica, sentimentale, popolare. Quest’anno fa il giudice di X Factor e valuta tutto: la tenuta sul palco, la tenuta artistica, mentale, professionale, comunicativa, discografica. A volte ricorda Simona Ventura, altre Mara Maionchi. È sempre diversa, tutte le volte seria. Ha addosso un 2020 difficile, come tutti. Avrebbe dovuto fare un tour per i dieci anni di carriera e invece non ha potuto. Per la terza volta è finita in ospedale per curare un cancro e lo ha sconfitto.

Pubblicità

Pubblicità