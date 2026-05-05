L'assenza di Mamdani al Met Gala dimostra che qualcosa si è rotto a New York

L’effetto delle due operazioni in modalità push era straniante: da una parte Lauren Sanchez-Bezos, impunita e coraggiosa, bisogna riconoscerlo, vestita dalla maison Schiaparelli in una replica esatta del vestito del celebre “Ritratto di madame X” per il quale John Sargent nel 1884 fu costretto a lasciare Parigi, spallina scivolata sulla spalla compresa e chissà chi le ha raccontato la vicenda; dall’altra uomini e donne di mezza età col vestito della festa, oltre alle immagini in presa diretta di una sfilata improvvisata nelle strade del Meat Packing District di artisti, giovani e attivisti contro il Bezos Met Gala.

Nell’ultima settimana, la situazione è solo peggiorata, ma ha preso un’accelerazione vertiginosa nel momento in cui istituzioni e proteste popolari si sono trovate sulla stessa lunghezza d’onda. La storia insegna che è un pessimo segnale: se la protesta contro i super-ricchi che possono permettersi di spendere 350mila euro a tavolo unisce lavoratori, sindacati e le istituzioni politiche della città, è chiaro che qualcosa si sia rotto in modo irreparabile, e oggi il gran party dei milionari della tecnologia e della moda mascherata a festa inizia a ricordare l'ultimo gran ballo dei Romanov al Palazzo d’Inverno. Meryl Streep, Zendaya e tutti gli scrittori e gli attori impegnati sono rimasti a casa. Si dice che il consiglio del Met abbia già iniziato a valutare provvedimenti per calmierare questo sfoggio, perché sebbene debba essere senza dubbio molto grato a Wintour, che solo lo scorso anno ha raccolto 31 milioni di dollari per il Costume Institute che oggi porta il suo nome (e molti più soldi ha portato in esposizione mediatica social per il suo gruppo editoriale), questo show oligarchico e tendenzialmente volgare mette in imbarazzo anche la veneranda istituzione.