La mobilità del futuro vista da chi ci fa frenare

Uscire dalla propria zona di comfort è uno dei quei motti che vanno tanto di moda nelle convention aziendali e motivazionali. Brembo nella sua, meritata, zona di comfort ci vuole rimanere eccome. Ma con qualche significativa evoluzione. Nel pieno rispetto delle distanze e dei protocolli di sicurezza Daniele Schillaci, dal primo luglio 2019 Amministratore Delegato di un’azienda che rappresenta davvero l’eccellenza italiana nel mondo, ci apre le porte di un mondo che va molto oltre pinze e dischi. E la definizione di “solution provider” per inquadrare meglio la visione di Schillaci per i prossimi anni ha bisogno di essere indagata alla fonte. “In inglese si dice step up. Brembo è Brembo, sessant’anni di esperienza riconosciuta a livello mondiale per brand e ingegneria. Quel che sappiamo fare lo facciamo molto bene e questo ci viene riconosciuto dai nostri clienti. Però molte cose stanno cambiando. Il mondo dell’auto negli ultimi cinque anni, e nei prossimi ancor di più, è cambiato maggiormente rispetto ai 30 precedenti. I trend recenti legati all’elettrificazione, la guida autonoma, la connettività e la digitalizzazione stanno richiedendo sforzi immensi alla voce investimenti e risorse”, dice Schillaci.

