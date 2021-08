A Roma, a spasso con Lucifero

Pochi in giro nelle ore più calde, e tutti derelitti. Le labbra secche, la schiena allo stato liquido e la voglia di leccare i gradini di Trinità dei Monti per reintegrare i sali minerali. Il sesso, un disastro anche solo da immaginare

Giovedì 12 agosto ho bevuto poca acqua e sono uscito nelle ore più calde. L’ho fatto per vedere l’effetto che fa e riferirlo ai lettori – che siete voi, lo specifico per i più ottusi. Tutto questo in una Roma da bollino rosso – temperatura prevista 38 gradi, percepita Siracusa – durante la settimana più calda dell’anno a causa dell’anticiclone africano denominato Lucifero. E all’indomani del nuovo allarmante rapporto dell’Onu sul clima, che prefigura nei prossimi anni un aumento della frequenza e dell’intensità di fenomeni meteorologici disastrosi come “ondate di grande caldo” e temperature sempre più alte, il tutto “inequivocabilmente” causato dalle attività umane: 3.949 pagine da stampare per sventolarsi invece che accendere l’aria condizionata.