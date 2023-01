Su Open Arms, Salvini è vittima solo di se stesso (in bocca al lupo!)

Al direttore - Che cosa aspetta il Foglio a proporre Alfonso Berardinelli senatore a vita? Quanto agli “altissimi meriti” basterebbe il suo articolo di due giorni fa (ultimo di una serie eccellente i cui singoli pezzi sono sempre ossigeno al cervello) sull’arte “che si dichiara superflua e presente in assenza”. Aggiungo una nota, mesta, alla sua osservazione che fa da titolo al corsivo: il suicidio “che non genera lutto ma applausi sempre più convenzionali” non è purtroppo solo quello delle arti visive, è quello di una civiltà, in alcuni casi è il suicidio tout court.

Ubaldo Casotto

