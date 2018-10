Il silenzio della Zagrebelsky Associati spiegato con la favola dell’al lupo al lupo

Al direttore - Aiuto! Mandano bombe a quelli che perdono le elezioni!

Giuseppe De Filippi

Al direttore - “Bisogna essere forti nel coraggio, mai voltarsi indietro quando una decisione si è presa, ma andare sempre avanti”. Così Benito Mussolini, a Cuneo il 24 agosto 1933. Le ricorda qualcuno?

Giuliano Cazzola

Al direttore - Democrazia sotto assedio. Europa minacciata. Neonazisti che conquistano voti. Fascisti riabilitati. Dove sono finiti i difensori della democrazia?

Giorgio Marini

Sono andato a rivedere il comitato del No al referendum costituzionale, quello del 4 dicembre 2016, e ho trovato sul sito del più importante comunicato un appello per votare No contro la riforma costituzionale che presentava il seguente ragionamento. Occorre “difendere gli spazi di civiltà, di democrazia e di garanzia di cui la Costituzione si dovrebbe fare garante diventa un imperativo categorico. Perduta questa battaglia tutto diventerà più difficile e lo smantellamento definitivo dei diritti fondamentali di conquista democratica diventerà la naturale conseguenza politica. Dobbiamo averne la piena consapevolezza. Una riforma che vuole essere tale interviene sul miglioramento della democrazia rappresentativa, sul rapporto con gli elettori, sulla maggiore vicinanza del corpo elettorale agli organi di rappresentanza politica, su nuovi elementi di democrazia partecipativa”. L’appello era firmato da un numero significativo di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, dell’informazione. Un piccolo elenco per voi. J-Ax, Nicola Acocella, Marco Albeltaro, Vittorio Angiolini, Alberto Asor Rosa, Assalti Frontali (gruppo musicale), Gaetano Azzariti, Michele Bacci, Andrea Bajani, Laura Barile, Carlo Bertelli, Francesco Bilancia, Franco Bile, Sofia Boesch, Ginevra Bompiani, Stefano Bonaga, Sandra Bonsanti, Mario Bova, Giuseppe Bozzi, Alberto Bradanini, Alberto Burgio, Agostino Cabiddu, Giuseppe Campione, Luciano Canfora, Paolo Caretti, Lorenza Carlassare, Gian Carlo Caselli, Loris Caruso, Rosita Celentano, Riccardo Chieppa, Luigi Ciotti, Pasquale Colella, Daria Colombo, Michela Conforti, Fernanda Contri, Nicola D’Angelo, Claudio De Fiores, Erri De Luca, Roberta De Monticelli, Claudio Della Valle, Ida Dominijanni, Angelo D’Orsi, Roberto Einaudi, Vittorio Emiliani, Fedez, Luigi Ferrajoli, Gianni Ferrara, Vincenzo Ferrari, Sabrina Ferilli, Maria Luisa Forenza, Carlo Freccero, Patrizia Fregonese, Mino Gabriele, Alberto Gajano, Giuseppe Rocco Gembillo, Roberto Giannarelli, Giorgia (cantante), Paul Ginsborg, Peter Gomez, Fabio Grossi, Riccardo Guastini, Monica Guerritore, Elvira Guida, Leo Gullotta, Sabina Guzzanti, Alexander Hobel, Enzo Iacchetti, Elena Lattanzi, Antonio Lettieri, Rosetta Loy, Paolo Maddalena, Valerio Magrelli, Luciano Manisco, Fiorella Mannoia, Maria Mantello, Ivano Marescotti, Anna Marson, Annibale Marini, Federico Martino, Enzo Marzo, Citto Maselli, Stefano Merlini, Gian Giacomo Mingone, Giuliano Montaldo, Tomaso Montanari, Paolo Napolitano, Giorgio Nebbia, Guido Neppi Modona, Diego Novelli, Piergiorgio Odifreddi, Massimo Oldoni, Moni Ovadia, Alessandro Pace, Valentino Pace, Antonio Padellaro, Giovanni Palombarini, Giorgio Parisi, Gianfranco Pasquino, Piero Pelù, Gian Andrea Piccioli, Valerio Pocar, Daniela Poggi, Michele Prospero, Alfonso Quaranta, Antonella Ranaldi, Norma Rangeri, Giuseppe Rescigni, Marco Revelli, Umberto Romagnoli, Paolo Rossi, Claudio Santamaria, Gennaro Sasso, Vincenzo Scalisi, Giacomo Scarpelli, Silvia Scola, Andrea Segre, Giuseppe Sergi, Salvatore Settis, Armando Spataro, Barbara Spinelli, Corrado Stajano, Mario Tiberi, Toni Servillo, Alessandro Torre, Alessandro Tortorella, Nicola Tranfaglia, Nadia Urbinati, Gianni Vattimo, Daniele Vicari, Massimo Villone, Maurizio Viroli, Marco Vitale, Maurizio Volpi, Roberto Zaccaria, Gustavo Zagrebelsky, Alex Zanotelli. Due anni dopo quel referendum costituzionale c’è un partito che vuole abolire la democrazia rappresentativa e un altro che vuole distruggere la democrazia dell’Europa. Ora, la domanda è spontanea: se i nomi che vi abbiamo appena elencato due anni fa hanno unito le loro forze per difendere davvero la democrazia rappresentativa, cosa aspetta la Zagrebelsky Associati a firmare con urgenza un appello per dire no ai veri ed espliciti nemici della democrazia rappresentativa? Più passerà il tempo e più sarà chiaro che aver trasformato gli avversari politici in nemici della democrazia ha contribuito ad abbassare le nostre difese immunitarie di fronte ai veri nemici della democrazia. E’ la favola dell’al lupo al lupo. E oggi è arrivato il momento in cui il lupo c’è davvero.