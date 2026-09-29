La deriva del movimento pro Bal, dove ogni tanto qualcuno chiede scusa (come Francesca Albanese)

Al direttore - Vorrei sottoporle una mia riflessione sul mestiere dell’insegnante oggi. C’è stato un tempo in cui insegnare non era semplicemente un mestiere: era una scelta, una responsabilità, quasi una vocazione. Entrare in un’aula significava assumersi il compito, delicatissimo, di contribuire alla formazione non soltanto culturale, ma anche umana di una generazione. Oggi, invece, troppo spesso l’insegnamento rischia di diventare un approdo per chi non ha trovato – o non ha voluto cercare – una strada diversa. Un ripiego, una soluzione occupazionale, una sorta di porto sicuro più che una scelta consapevole. E quando una professione che richiede autorevolezza, pazienza, preparazione e passione viene intrapresa senza una reale motivazione, è inevitabile che qualcosa, prima o poi, si spezzi. Il problema, naturalmente, non è l’insegnante che arriva alla scuola dopo aver percorso strade diverse. Né si può pensare che in passato tutti gli educatori fossero migliori e tutti quelli di oggi siano inadeguati. Il problema è più profondo: è l’idea stessa che si ha del ruolo. Perché insegnare non significa semplicemente trasmettere nozioni, correggere compiti o rispettare un orario. Significa educare al rispetto, alla responsabilità, alla disciplina, alla curiosità e al senso del dovere. Significa essere, per molti ragazzi, uno dei primi adulti al di fuori della famiglia chiamati a rappresentare un’autorità credibile. E forse è proprio qui che si avverte maggiormente il cambiamento. Una scuola nella quale l’insegnamento viene percepito come un ripiego rischia di produrre un rapporto sempre più debole tra educatore e studente; una scuola nella quale, invece, chi insegna sente davvero il peso e il valore della propria missione può ancora incidere profondamente sulla crescita dei ragazzi. Anche il comportamento degli studenti è cambiato: il rispetto dell’autorità, il senso del limite, la responsabilità personale e la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni sembrano oggi più fragili. Ma sarebbe troppo semplice attribuire tutto questo esclusivamente agli insegnanti. La famiglia, la società, i modelli culturali e il modo stesso in cui abbiamo progressivamente ridefinito il concetto di autorità hanno avuto un ruolo altrettanto importante. Resta però una verità difficile da ignorare: una scuola non può educare alla responsabilità se chi è chiamato a educare non sente, per primo, la responsabilità del proprio ruolo. Il mestiere dell’insegnante non dovrebbe essere ciò che si sceglie quando non si è trovato altro. Dovrebbe essere ciò che si sceglie sapendo esattamente quanto sia grande ciò che si ha tra le mani: non semplicemente una classe, ma una parte del futuro. Grazie.