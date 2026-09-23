Sono una gonna, sono una madre, sono cristiana: il nuovo tormentone

Al direttore - Tutte contro il vicepremier Tajani, che tutto sommato ha detto una cosa che molti pensano: se devi costruire un rapporto duraturo, non guardi le gambe o i bicipiti del partner. Ma in nome della libertà delle donne di vestire come vogliono (viva!), via di trend topic, tutte a postare selfie in minigonna. Poi però se lo fa Sydney Sweeney, nuda per una pubblicità, riparte la litania della sacralità del corpo della donna, la sua oggettivazione, il sessismo, i femminicidi. Insomma perché se mostra le gambe qualunque altra donna di sinistra è progresso, e se lo fa una bombastica attrice americana è sessismo? Perché Sydney è bionda e con le tette? O perché non si è dichiarata dem e pro Pal? Perché Tajani viene attaccato se elogia le gonne lunghe (Silvio perdonalo!), mentre le atlete che attaccano Sydney diventano paladine delle donne? Scartiamo subito una delle possibili risposte: l’autodeterminazione. Nessuno ha costretto Sydney a posare nuda, anzi: è azionista dell’azienda di scommesse sportive che sta pubblicizzando senza veli. La società la costringe a denudarsi per vendere? Trasforma il corpo in business? Lo fanno tutte, anche le atlete, anche i maschi. La bellezza è la chiave del mondo, in tutte le sue forme. Le mode vanno e vengono, e dopo anni di bacchettonismo woke ed egemonia antigender, è tornato il modello di donna giunonica, formosa, bionda avendone l’aria e in minigonna. I maschi con i bicipiti invece, per fortuna, non sono mai passati di moda.