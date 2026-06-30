Il campo largo che prende in giro i suoi elettori, o della circonvenzione di capace

Al direttore - “L’alleanza progressista è già una realtà”, ha detto Elly Schlein all’ultima Direzione del Pd (23 giugno). Par di capire, quindi, che la formula del “campo largo” è stata archiviata. Forse per favorire il dialogo con Giuseppe Conte, il quale ha proposto la definizione di “progressisti” per il suo movimento. Anche se il leader dei 5s ha sentito il bisogno di introdurre un attributo ulteriore – quello di “indipendenti” – per meglio specificare il termine. Probabilmente, e se così fosse ci troveremmo di fronte a una spassosa specie di gioco del rimpiattino, per marcare una distanza dall’Alleanza progressista di socialisti e democratici (S&D) di cui fa parte il Pd all’Europarlamento. Lo stesso Conte, inoltre, ha precisato che essere progressisti, per lui, significa attuare la Costituzione. Passaggio questo tanto più interessante, proprio per il fatto che il termine “progressista” non compare mai in Costituzione, come mai compare il termine “progresso”, che invece abbonda nei Trattati europei. Ora, in Italia “progressismo” è un termine di conio ottocentesco che è stato associato alla sinistra storica, portatrice di istanze sociali legate al democratismo risorgimentale e, successivamente, al socialismo di matrice marxista o positivista. Da noi il termine divenne presto obsoleto, per poi essere riutilizzato nelle elezioni del 1994, oltre un secolo dopo, quando – insieme al debutto del Mattarellum – si formò l’Alleanza dei progressisti contro il fronte delle destre riunite attorno alla nuova creatura di Silvio Berlusconi. Chi ha memoria di quella disastrosa esperienza qualche domanda se la dovrebbe fare. Intendo dire che un’alternativa di governo si qualifica per le idee, le proposte, il progetto di paese, la visione del mondo che mette in campo, e non per il suo sedicente progressismo. Questa parola oggi significa poco o niente. Reagan e Thatcher hanno innovato quanto Roosevelt o Attlee. E la compagine guidata da Giorgia Meloni ha molte anime, ma è difficilmente caratterizzabile come conservatrice o reazionaria (incubo di Roberto Vannacci a parte). Ho sollevato una questione nominalistica? Può darsi. Ma in politica i nomi contano. E se è vero, come pensavano gli antichi, che “nomina sunt consequentia rerum”, non è vero il contrario: la realtà delle cose non deriva sicuramente dai nomi che le vengono affibbiati.