La gogna spiegata con Minetti? Grazia, Graciela e grazie al Fatto

Al direttore - Sto seguendo con interesse la saga Fatto quotidiano vs Nicole Minetti. Ho letto pochi istanti fa il documento della famosa Graciela Mabel De Los Santos Torres, la “massaggiatrice” di Villa Cipriani. Secondo il Fatto quotidiano, sarebbe stata testimone di festini con escort nella villa dell’imprenditore e della compagna Nicole Minetti. Di fronte al notaio ha rilasciato la seguente dichiarazione. Istruttiva. “Per quanto riguarda la copertura mediatica: sono stata intervistata su queste questioni da vari media locali e internazionali. Non essendo abituata all’esposizione pubblica o a rilasciare dichiarazioni davanti a telecamere o registratori, credo che alcune delle mie dichiarazioni siano state estrapolate dal contesto, e si è arrivati addirittura a divulgare pubblicamente il mio nome senza la mia autorizzazione. L’uso non autorizzato del mio nome mi ha causato enormi danni alla mia vita professionale e alla mia privacy. Questo danno deriva dalla pubblicazione del mio nome completo su un organo di stampa italiano, nonostante avessi espressamente e chiaramente dichiarato, in seguito alla loro richiesta, di non aver autorizzato la pubblicazione o l’uso del mio nome. Hanno inoltre travisato alcune mie dichiarazioni”. Game, set, match?