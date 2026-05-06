Sabato col Foglio un poster di Navalny. Da lasciare alla Biennale

Al direttore - Sono ormai oltre 80 anni che si parla di esercito europeo. C’è stata una persona che, per l’esercito europeo, si fece condannare a due anni di carcere. Era Olivier Dupuis, che nel 1985 rifiutò la leva nell’esercito del suo paese, il Belgio. Era un antimilitarista nonviolento, non un pacifista. Era convinto che un esercito europeo – assieme a un servizio civile e a un piano di aiuti allo sviluppo e alla democrazia – avrebbe potuto garantire la pace, al contrario di eserciti nazionali portatori di guerra, nonché dei pacifisti inerti di fronte alle guerre di aggressione. Quel giovane era già militante del Partito radicale di Marco Pannella, del quale fu dirigente operando da Budapest già prima della caduta del Muro di Berlino, e poi segretario dal 1995 al 2003. Lunedì 4 maggio, Olivier Dupuis è morto con eutanasia ottenuta in Belgio in ragione di una malattia in fase terminale. La sua storia andrebbe fatta conoscere sia a chi propone il riarmo degli eserciti nazionali, sia a chi contrappone la rinuncia alla difesa dell’Ucraina e dell’Europa. Potrebbero così comprendere che esiste un’alternativa europea fondata sulla difesa della democrazia e dello Stato di diritto. Olivier fu riferimento transnazionale di democratici e popoli oppressi: tibetani, cubani, uiguri, montagnard, taiwanesi e tanti altri, denunciando l’ignavia dei governi e della Ue con la durezza degli interventi al Parlamento europeo, degli scioperi della fame, di iniziative portate al limite, come quando si fece arrestare in Laos insieme a Lensi, Manzi, Mellano e Khramov. Negli ultimi anni, ritiratosi dalla vita politica attiva, Olivier faceva firmare a varie personalità lettere a governi e Ue affinché garantissero all’Ucraina un sostegno militare pieno. Proprio come quel ragazzo in carcere 40 anni fa, riteneva che la pace dovesse essere ottenuta e garantita non solo, ma anche, con le armi, per quanto necessario a far valere i diritti umani fondamentali e i diritti umani.