Cosa insegna la Brexit

Professor Sabino Cassese, che cosa insegna la secessione britannica dall’Unione? Sono molte le lezioni che possono trarsi da questa triste vicenda. La prima è quella che riguarda il metodo, la procedura. Nel paese che per primo ha affermato la “sovranità parlamentare” (ma dove non erano sconosciuti i referendum), si è fatto ricorso a una decisione popolare diretta. Con due contraddizioni, una di procedura, una di sostanza. Per la procedura, la Corte Suprema ha costretto il Parlamento ad adottare una legge...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.