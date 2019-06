Perchè Salvini se la prende con l'Olanda per il caso Sea Watch

Immigrazione: Sea Watch 3 forza il blocco e fa rotta verso Lampedusa

Berlino, 27 giu - (Agenzia Nova) - Forzando il blocco posto in esecuzione del decreto sicurezza bis, Sea Watch 3, nave dell'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch, è entrata nelle acque italiane e ha fatto rotto verso Lampedusa per sbarcarvi i 42 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Lo riferisce il settimanale tedesco “Die Zeit”, spiegando che nella giornata di ieri 26 giugno, il capitano della Sea Watch 3, Carola Rackete, ha deciso di muovere verso Lampedusa violando il decreto sicurezza bis, che bloccava la nave al largo dell'isola dal 12 giugno scorso. Il provvedimento vieta, infatti, alle navi delle organizzazioni non governative che salvano i migranti nel Mediterraneo di entrare nelle acque territoriali italiane a pena di una sanzione amministrativa da 10 mila a 50 mila euro che dovranno pagare il capitano, l'armatore e il proprietario dell'unità. “So che cosa sto rischiando, ma le 42 persone che abbiamo salvato sono esauste. Ora, le porto al sicuro”, ha dichiarato Rackete prima di dirigere la Sea Watch 3 verso Lampedusa.

Immigrazione: Salvini furioso per ingresso Sea Watch 3 in acque italiane

Berlino, 27 giu - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, ha reagito “furiosamente” all'annuncio dell'ingresso nelle acque italiane della nave Sea Watch 3, con a bordo 42 migranti soccorsi nel Mediterraneo, in violazione del decreto sicurezza bis. Come riferisce l'emittente televisiva tedesca “Ard”, il titolare del Viminale ha risposto con un video di 15 minuti in diretta sul proprio profilo Facebook al messaggio con cui il capitano della Sea Watch 3, Carola Rackete, annunciava che avrebbe diretto la nave verso Lampedusa per sbarcarvi i migranti. “Chi sbaglia, paga”, ha dichiarato Salvini, per poi aggiungere: “Non mi riferisco soltanto a quella furbetta del capitano (Rackete), che fa politica alle spese di qualche decina di immigrati per dimostrare chissà cosa, ma a un giochetto politico disgustoso”. Per “Ard”, il riferimento del leader della Lega è ai governi di Paesi Bassi e Germania, che non hanno risposto alla proposta di Salvini di accogliere i migranti della Sea Watch 3. I Paesi Bassi sono, infatti, lo Stato di bandiera della nave, mentre in Germania ha sede Sea Watch, l'organizzazione non governativa che opera l'unità.



Italia: Corte dei conti mette in guardia da rischi flat tax

Berlino, 27 giu - (Agenzia Nova) - La Corte dei conti ha messo in guardia dai “seri rischi”della flat tax, l'imposta unica al 15 per cento per i redditi annuali fino a 50 mila euro che il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, intende introdurre per dare una “scossa fiscale” all'Italia al fine di far ripartire l'economia del paese. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”. Secondo quanto dichiarato dal procuratore generale dell Corte dei conti, Alberto Avoli, “una riorganizzazione del sistema delle detrazioni fiscali e un riallineamento fondamentale delle tasse sono una priorità, ma la cosiddetta scossa fiscale, di cui alcuni hanno parlato in queste settimane, è senza copertura nel medio periodo e comporta seri rischi”.



Imprese: Fiat Professional lancia il Ducato elettrico “per offrire una soluzione di mobilità”

Madrid, 27 giu - (Agenzia Nova) - La casa automobilistica Fiat Professional ha presentato ieri, 26 giugno, il nuovo Ducato "100 per cento elettrico", la cui produzione inizierà nel 2020, con l'obiettivo di "offrire una soluzione di mobilità" nel trasporto di merci. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “La Vanguardia”, aggiungendo che, secondo il responsabile di Fiat Professional per Europa, Medio Oriente e Africa, Domenico Gostoli, la sfida con questo modello è non solo quella di affrontare “una rivoluzione tecnologica”, ma anche di “trasformare l’esperienza del cliente”. In una conferenza stampa, il manager ha poi spiegato che “per il momento i furgoni elettrici non hanno convinto gli acquirenti”, con solo lo 0,18 per cento delle vendite del settore, così si è deciso di studiare questo segmento per un anno attraverso 4.000 veicoli.

Olimpiadi: perché l’Italia ha battuto la Svezia?

Madrid, 27 giu - (Agenzia Nova) - Con 47 voti a favore e 34 contrari, il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha stabilito che le Olimpiadi invernali del 2026 si disputeranno a Milano e a Cortina d’Ampezzo e non a Stoccolma e Are. La decisione, che ha riempito di gioia gli italiani, ha assestato un duro colpo ai rivali svedesi, che sono così arrivati a collezionare ben sette “no” di fila, mentre il Belpaese è riuscito ad ottenere il via libera per la terza volta, di cui l’ultima solo nel 2006. Perché la Svezia sembra non essere in grado di avere questo onore? E perché invece l'Italia è alla sua terza esperienza? Il quotidiano spagnolo “La Vanguardia” ha tentato di rispondere a tali quesiti, individuando tre plausibili ragioni principali: la prima è la mancanza di solidità delle garanzie governative offerte dagli svedesi, la seconda è la passività e l’indifferenza della popolazione del Paese scandinavo che contrasta con l'entusiasmo degli italiani e la terza è l’eccessiva distanza delle tre sedi proposte dalla candidatura di Stoccolma-Are.

Italia: operazione anticamorra, 126 arresti

Amburgo, 27 giu - (Agenzia Nova) - È di 126 arresti il bilancio dell'operazione anticamorra condotta in tutta Italia e all'estero nella giornata di ieri, 26 giugno. Colpiti i clan Contini, Mallardo e Ricciardi. Secondo quanto riferito dal settimanale tedesco “Der Spiegel”, le accuse comprendono traffico di droga, estorsione, usura e riciclaggio di denaro. Oltre agli arresti, l'operazione ha visto il sequestro di beni appartenenti alla camorra per un valore complessivo di circa 130 milioni di euro. Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, è stato arrecato “un colpo molto duro” all'alleanza di Secondigliano, organizzazione camorristica nata a Napoli alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso.



