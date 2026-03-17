Il portafoglio di Tarquinio il Superbo

Stavo dipingendo un antico portafoglio, appartenuto a Tarquinio il Superbo. Rinvenuto ieri negli scavi per le fondamenta della Villa di Dua Lipa (popstar) zona lago Ginevra. Vengo interrotto dal lavoro… Poi mai più ripreso. Per cui il quadro è incompleto. Manca la parte del portafoglio dove solitamente uno tiene le foto della morosa. (Paola, ti amo!)
Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. Ha uno sfratto ma non riconosce la sentenza. Collabora con il Foglio dal 1986 grazie al direttore Giuliano Ferrara. E' fidanzato con Monica.