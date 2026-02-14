Leggi il foglio

INNAMORATO FISSO

Durante la transumanza è bene stare attenti

Maurizio Milani

Una volta un tizio ha sparato a una mandria di passaggio ed è stato subito disarmato e portato in manicomio. Da quel momento non ne è più uscito

E’ buona abitudine digerire fuori pasto. Anche quando passa la transumanza. Oggi sempre meno. Ma una volta, chi portava le mandrie in Alpeggio, passava in mezzo ai prati. Bene, durante questa pratica, era uso degli abitanti digerire. Il conduttore delle mandrie a ogni sfiato si offendeva. Noi invece si faceva un cenno di saluto. Tanti sparavano alle bestie dai balconi... No! Stavo scherzando. Sarà capitato una volta, ma subito è stato disarmato e portato al manicomio. Infatti, se avevi un parente e lo andavi a trovare, nel fare una passeggiata nel giardino (del manicomio), ti diceva: “Vedi quello vestito di blu?”. “Si!”. “E’ quello che nel 1976 sparò al passaggio della transumanza.” “E’ ancora qui?” “Si! Dove va? Oggi compie 79 anni”. “Quando lo mollano per strada?” “Domani”. “All’alba?”. “Sì!”. “Non è vero!”.

  • Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. Ha uno sfratto ma non riconosce la sentenza. Collabora con il Foglio dal 1986 grazie al direttore Giuliano Ferrara. E' fidanzato con Monica.

