La cartina del Burundi e la scelta della fattura

Stavo dipingendo la cartina dello Zambia. Mi suona il telefono: “Scusi! Potrebbe disegnare la cartina del Burundi?”. Io: “Perché?”. “Mi hanno detto che lei è un cartografo, uno dei più bravi, mi sono permesso di disturbarla”. “La ringrazio! Certo, appena finisco di fare lo Zambia… di che periodo storico aveva bisogno?”. “I confini del Burundi durante il colonialismo francese”. Io: “Quindi fino al 1903!”. Lui: “Esatto”. “Come ben sa durante questi duecento anni di sottomissione francese, i confini sono stati cambiati”. “Certo! Certo! A me interessa una cartina disegnata a mano del Burundi del 1836”. Io: “La preparo subito! Venga a prenderla tra un’ora, dimensioni standard?”. “Sì! Le solite 200 cm x 400 cm. Mi dice anche il costo gentilmente”. Io: “Sono 131 euro con fattura, senza 130”. Lui: “Allora con fattura”.