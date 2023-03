Sono corso via alle quattro di notte dal night club stesso e mi sono arrampicato al buio sul primo traliccio che ho trovato, di quelli grossi. Fortuna ha voluto che ci stava lavorando sopra un tecnico Enel

In un momento di sconforto, causa ballerina di night, sono corso fuori. Alle quattro di notte dal night club stesso. Mi sono arrampicato al buio sul primo traliccio che ho trovato, di quelli grossi. Fortuna ha voluto che ci stava lavorando sopra un tecnico Enel di quelli acrobati che vedi nelle pubblicità. Mi fa: “Amico, sei per caso membro del Cnr?”. Io: “No! Sono in un momento di sconforto per delusione d’amore”. Lui: “Fai bene! Gentilmente, puoi andar giù a prendermi una birra?”. Io: “Volentieri! A chi lavora non si può negare niente”. Era un diversivo, ha chiamato e mi ha fatto venire a prendere e portare via. Destinazione: Nuoro.