L'innamorato fisso Maurizio Milani ha seguito le elezioni amministrative a Milano e le ha raccontate a Propaganda Live, su La7. Ma alcuni suoi filmati non sono andati in onda, "Forse per comunismo. Censurato da la sette? No, non diciamo certe cose", dice lui. Ci dispiaceva non condividerli con voi, quindi eccone un altro.



I primi due li potete vedere qui.



Maurizio Milani

Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. Ha uno sfratto ma non riconosce la sentenza. Collabora con il Foglio dal 1986 grazie al direttore Giuliano Ferrara. E' fidanzato con Monica.