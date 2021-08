Terapie alternative per migliorare l'umore

Un consiglio non esattamente "green" e ambientalista per tirarsi su il morale: seminare rifiuti pesanti. Sarà il brivido dell'illegalità

Ieri ero giù di morale. Per reagire ho buttato via la lavatrice. Caricata in auto e sbattuta in mezzo alla campagna. Pur sapendo che in quella zona c'è pieno di telecamere. Di solito si scarica lì. Il fatto di poter essere scoperto e dover essere multato mi ha fatto andar su di morale. Stavo meglio. Tutto senza farmaci. È chiaro che non tutti reagiamo allo stesso modo. Ma se capita ancora, so cosa fare. Butto via tutta la cucina ancora bella. Anzi aspetto che qualcuno passi, così mi vede. Non è detto che va a fare la spia in comune. Spero. Ma non è sicuro. La gente tende a farsi gli affari suoi.

Pubblicità