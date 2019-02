La casa editrice più querelata al mondo

La Edizioni Basso Lambro è una piccola casa editrice di Milano (a 35 km). Si è subito specializzata nella pubblicazione di elenchi telefonici di tutte le città del mondo sopra i 150 mila abitanti. Senza chiedere il permesso agli utenti. E’ per questo la casa editrice più querelata del pianeta per violazione privacy. Ben 2 milioni di cause, dai singoli cittadini di Hong Kong alla società che stampa gli elenchi nel Nevada, per esempio. Siamo contenti di essere pieni di debiti indennizzi di 1 miliardo netto. Finalmente l’Italia ha una start up degna di questo nome.