Guarda che Isaac Newton è perfino peggio di Descartes… ribatteva su chissà quale argomento Anacleto a Merlino concentrato su tutt’altro impegno: a triturare la mentuccia per i suoi drink. “Quello”, s’accalorava il pennuto (nessuno osava chiedergli se fosse gufo o barbagianni) “ha fatto delle foreste, delle alture e delle infinite varietà di muschio delle cose materiali, mentre quell’altro ha trasformato in spazio – in geometria per agrimensori – i luoghi sacri degli aborigeni legittimi dei fiumi, dei boschi e della grandi praterie, ovvero gli elfi, le ninfe e gli spiriti sottili”. Semola sopraggiungeva nel frattempo inguainato nella tuta da sub, reduce dalla sua lezione di immersione tra le ondine di Honolulu; Merlino continuava con i suoi ingredienti salutisti e fu a quel punto che Anacleto ebbe ad andar fuori di testa: “Peggio, sempre peggio, è così che ci ritroviamo relegati io, tu – e anche questo citrullo con pinne e occhiali – nella landa dell’irreale, nelle fantasticheria dei pazzi orbi pure di manicomio, nei giochi dei bambini!”.