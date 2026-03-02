L'America e la politica del martirio dell'Iran

Nell’universo dell’ayatollah la morte nella resistenza non significa sconfitta. Se il conflitto è esistenziale, il compromesso sotto costrizione diventa un tradimento: la flessibilità è consentita, la resa no

"A Washington, persiste un presupposto familiare: che pressioni, sanzioni e isolamento costringeranno alla fine la guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, a cedere” ha scritto Arash Reisinezhad su Foreign Policy qualche giorno prima dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. “Questa supposizione fraintende l’uomo al centro del sistema politico iraniano. Khamenei non accetterà la ‘resa incondizionata’, non perché fraintenda l’equilibrio di potere o perché sottovaluti il danno economico inflitto al suo paese. Non si arrenderà perché, nella sua visione del mondo, la resa non è un risultato politico. Per capirlo, non bisogna partire dalle centrifughe o dal missile, ma dall’identità. Khamenei non considera la Rivoluzione islamica del 1979 un evento concluso. La vede come una condizione incompiuta, una lotta che continua sotto nuove forme. La resistenza, nel suo vocabolario, non è una tattica; è un’identità personale. L’identità politica di Khamenei si è forgiata in opposizione allo Scià, plasmata dalla prigionia e consolidata durante la guerra Iran-Iraq. Sanzioni, sabotaggi e scontri non sono interruzioni della normalità. Sono la prova che la rivoluzione è viva. Nella sua mente, capitolare sotto pressione non ripristinerebbe la stabilità. Negherebbe la continuità della rivoluzione (…).

Khamenei ha assistito al crollo del regime dei Pahlavi non a causa dell’insufficiente forza dello Scià, ma a causa della sua esitazione. Nella memoria interna della Repubblica islamica, è stata l’esitazione, non la repressione, a precipitare il crollo. La lezione assorbita dalla leadership di Khamenei è cruda: ritirarsi sotto pressione invita a ulteriori pressioni, la concessione segnala fragilità e la fragilità accelera la caduta. Nell’universo dell’ayatollah, il martirio è sacralizzato come trionfo morale. La morte nella resistenza non significa sconfitta. Questo non significa che Khamenei cerchi la morte. Ma significa che comprende il capitale simbolico del martirio. Se venisse ucciso in uno scontro con gli Stati Uniti o Israele, la sua eredità verrebbe riformulata come quella di una resistenza estrema. Verrebbe trasformato nella narrazione ufficiale da sovrano in lotta a martire guardiano della dignità. Il programma nucleare nella sua narrazione non riguarda principalmente la sopravvivenza, né l’avere una bomba. Riguarda l’essere uno stato rivoluzionario. Se il conflitto è esistenziale, il compromesso sotto costrizione diventa un tradimento esistenziale. Questo spiega lo schema che ha lasciato perplessi gli osservatori per due decenni: Teheran negozia, firma accordi, assorbe le pressioni, ma rifiuta una capitolazione permanente. La flessibilità è consentita. La resa no. La differenza è ontologica. Ecco perché la logica della deterrenza militare fallisce. Da una prospettiva costi-benefici, il programma nucleare ha causato enormi sofferenze economiche e ha suscitato minacce militari sin dalla sua rivelazione nel 2002. Ma gli impegni identitari non sono facilmente barattabili con aiuti materiali (…). In definitiva, il dilemma di Washington non è solo geopolitico. E’ anche psicologico. Ecco perché gli appelli alla resa incondizionata fraintendono il terreno psicologico. Gli Stati Uniti si trovano di fronte a un leader che percepisce il compromesso sotto coercizione come una sconfitta esistenziale e che potrebbe accettare il rischio personale, persino la morte, come preferibile a una capitolazione simbolica”.