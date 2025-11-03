La grande guerra economica e geopolitica fra gli Stati Uniti e la Cina per le terre rare

Data l’importanza delle terre rare per l’industria della difesa e per le case automobilistiche, non c’è da stupirsi che la mossa cinese abbia portato i negoziatori americani al tavolo delle trattative

"L’europio serve per le barre di controllo nucleari. Il lutezio serve per le terapie contro il cancro, l’elettronica e l’imaging medico. Il tulio serve per i laser e la metallurgia. L’ittrio e l’itterbio servono, tra le altre cose, per catalizzatori, laser e metallurgia. Il gadolinio? Il samario, l’olmio, il terbio e il disprosio? Per i magneti permanenti, e molto altro ancora. E non dimentichiamo l’erbio, utilizzato per produrre fibre ottiche e laser; e lo scandio, necessario sia per la ceramica che per le celle a combustibile”. Niall Ferguson sul Times racconta la guerra (per ora soltanto economica) per le terre rare.

“Se tutto questo vi sembra un po’ sconcertante, lasciatemi semplificare. Un caccia F-35 contiene oltre 400 chili di terre rare, mentre un sottomarino di classe Virginia ne utilizza circa 4.200 chili. Il problema è che la Cina detiene una sorta di monopolio globale sull’estrazione e la raffinazione delle terre rare. Due giorni dopo che Trump aveva annunciato i suoi dazi per il ‘Giorno della Liberazione’ il 2 aprile, la Cina ha reagito imponendo dazi sui prodotti statunitensi, ma anche controlli sulle esportazioni di sette elementi delle terre rare – samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutezio, scandio e ittrio – nonché dei magneti da essi derivati. Data l’importanza delle terre rare per l’industria della difesa e anche per le case automobilistiche, non c’è da stupirsi che la mossa cinese abbia portato i negoziatori statunitensi al tavolo delle trattative. Lo sfruttamento dei punti di strozzatura economici – qualsiasi risorsa non sostituibile dominata da un singolo stato o da una coalizione di stati – non è una novità nella storia della rivalità tra grandi potenze. Nessuna storia delle guerre napoleoniche potrebbe omettere il sistema continentale di Bonaparte e le misure di contro-blocco britanniche. Nessuna spiegazione della potenza dell’Impero britannico potrebbe trascurare la capacità della Royal Navy di mantenere i punti di strozzatura chiave aperti al commercio britannico. E nessuna descrizione della Guerra Fredda potrebbe tralasciare i modi in cui gli Stati Uniti cercarono di sfruttare la propria leadership economica, in particolare limitando l’accesso dell’Unione Sovietica e dei suoi alleati alle tecnologie americane chiave. Il principale punto critico cinese è la dipendenza di Pechino dalle importazioni dei semiconduttori più sofisticati, noti anche come microchip, punto chiave del brillante libro di Chris Miller, ‘Chip War’. La prima amministrazione Trump ha ampliato il regime di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti per impedire alla Cina di importare e produrre chip di fascia alta. I controlli sulle esportazioni hanno costretto le aziende di tutto il mondo a scegliere tra servire i clienti cinesi o perdere l’accesso al software di progettazione, alla proprietà intellettuale e alle macchine statunitensi, tutti elementi essenziali per la produzione dei chip più avanzati. Questa politica è stata mantenuta e poi ampliata sotto Biden".

"Quindi, chi sta vincendo la guerra dei punti di strozzatura? Pechino sostiene che la sua recente espansione dei controlli sulle esportazioni di terre rare sia concepita per rispecchiare le attuali politiche statunitensi. Eppure, non è così che la mossa viene interpretata a Washington. Le nuove normative si estendono a qualsiasi commercio di prodotti contenenti terre rare originari della Cina, quindi Pechino sta di fatto affermando un potere di veto su tutte le transazioni. Un nuovo studio della Farmacopea statunitense suggerisce che quasi settecento farmaci statunitensi utilizzano almeno una sostanza chimica proveniente esclusivamente dalla Cina. Quali sono le potenziali contromisure di Trump? Sebbene le tariffe rimangano il suo strumento preferito, il presidente sa che ‘non sono sostenibili’ perché Impongono inoltre costi agli Stati Uniti, costi che non sono ancora stati realmente avvertiti dai consumatori. Nonostante i titoli sui progressi cinesi nell’intelligenza artificiale, gran parte dei macchinari e dei software utilizzati per realizzare i migliori chip è ancora prodotta dagli Stati Uniti o da stretti alleati, in particolare dai Paesi Bassi. La Cina dipende inoltre fortemente dai motori e dai componenti aeronautici statunitensi, poiché le alternative nazionali faticano a ottenere i certificati di aeronavigabilità. In risposta alle restrizioni imposte da Pechino alle esportazioni di terre rare questa primavera, Washington ha imposto controlli sulle esportazioni di componenti aeronautici, etano e software utilizzati per la progettazione di semiconduttori. Gli Stati Uniti possono anche imporre controlli sulle esportazioni di apparecchiature mediche avanzate e componenti elettronici. Una settimana fa, Trump si è spinto oltre, minacciando ‘controlli sulle esportazioni di qualsiasi software critico’. Reuters ha riportato ‘un piano per limitare una vertiginosa gamma di esportazioni di software verso la Cina, dai laptop ai motori a reazione’. Oltre alla tecnologia, la Cina dipende dalle importazioni di prodotti chimici industriali e organici specializzati utilizzati nel settore manifatturiero. Un’interruzione prolungata delle forniture di sostanze chimiche come alcoli grassi industriali, isotopi stabili e idrocarburi danneggerebbe i produttori cinesi. Considerando tutte queste opzioni, si può capire perché l’amministrazione Trump consideri le controparti cinesi come ‘eccessivamente sicure’. Eppure Washington non può intensificare le tensioni unilateralmente, perché il controllo di molti di questi punti di strozzatura è ripartito tra gli Stati Uniti e paesi terzi come Paesi Bassi, Giappone e Corea del Sud. Per usare le parole del Segretario al Tesoro Scott Bessent, che si è scontrato con il vicepremier cinese He Lifeng, ‘se questi controlli sulle esportazioni... dovessero concretizzarsi, probabilmente avverranno in coordinamento con i nostri alleati del G7’. L’ultima tornata di guerra economica tra superpotenze è quindi una cattiva notizia per l’Europa e il Regno Unito, che si trovano schiacciati tra l’incudine delle garanzie di sicurezza americane e il martello del predominio cinese sulla catena di approvvigionamento. Le terre rare di origine cinese rappresentavano il 46 per cento delle importazioni di terre rare dell’UE nel 2024; la Russia rappresentava un altro 28 per cento. L’industria britannica ed europea dipende anche dai beni intermedi americani, come i semiconduttori, che a loro volta si basano su terre rare cinesi. Deputati conservatori indignati hanno chiesto di sapere perché il Crown Prosecution Service inglese abbia abbandonato le accuse di spionaggio contro due ricercatori parlamentari accusati di spionaggio per conto di Pechino. Non è la prima volta che i ministri britannici temono di inimicarsi il Partito Comunista Cinese. Sono già minacciati di ‘conseguenze’ se non accelerano l’approvazione della richiesta cinese per una nuova mega-ambasciata a Londra. C’è meno pusillanimità nei Paesi Bassi, dove il mese scorso il governo ha utilizzato una legge di emergenza risalente all’epoca della Guerra Fredda per prendere il controllo del produttore di semiconduttori Nexperia e sospendere l’amministratore delegato cinese dell’azienda. Il governo olandese si è detto preoccupato per il possibile trasferimento di tecnologia alla società madre cinese di Nexperia, Wingtech. Ma il caso dimostra anche la ricettività dell’Europa alle pressioni statunitensi. Washington aveva minacciato di mantenere l’azienda nella sua lista di controllo delle esportazioni se il suo amministratore delegato cinese non fosse stato rimosso. L’Europa aveva cercato di trovare una via di mezzo, intensificando le misure di protezione commerciale contro la Cina per proteggere la propria economia e compiacere Washington, senza però impegnarsi in una guerra commerciale totale con Pechino. Ma le ultime mosse cinesi hanno chiaramente avvicinato gli europei a Washington, nonostante le loro riserve su Trump. La collaborazione del G7 sui minerali essenziali è destinata a espandersi. La guerra economica si sta evolvendo e intensificando. Gli Stati Uniti non sono più così concentrati sulle sanzioni finanziarie come principale leva del loro potere. Dall’ingresso di Trump nella politica americana un decennio fa, l’attenzione si è spostata sui dazi e, più efficacemente, sui controlli sulle esportazioni. Tuttavia, la rapida ascesa della Cina come superpotenza manifatturiera significa che ora due possono giocare a questi giochi. Rispetto alla sua risposta nella prima amministrazione Trump, Pechino è stata molto efficace nel contrastare le misure economiche statunitensi nel 2025. L’interdipendenza armata è un problema in entrambi i sensi: questo è il problema fondamentale di una Seconda Guerra Fredda in corso mentre la ‘Chimerica’ è ancora una realtà economica. Con la riduzione dei punti di strozzatura, ogni superpotenza è ora incentivata a ridurre la dipendenza: gli Stati Uniti trovando fonti alternative di terre rare e producendo chip in Arizona; la Cina investendo risorse nell’ammodernamento dei semiconduttori Huawei. Il primo mi sembra il compito più facile. Tuttavia, una lezione fondamentale della storia è che quando gli stati autoritari si accorgono di essere sconfitti in una guerra economica, sono spesso tentati di ricorrere alla forza militare piuttosto che accettare il primato di un egemone anglofono. Dopotutto, la riduzione dei punti di strozzatura delle potenze dell’Asse non le ha dissuase dallo scatenare la Seconda Guerra Mondiale”.

