L'auto-amnesia dell'Europa sul Natale

Probabilmente, sarebbe meglio farsi una risata – scrive Isabelle de Gaulmyn, caporedattrice del quotidiano cattolico francese La Croix e autrice di “Benoit XVI. Le pape incompris” –. La Commissione europea, dall’alto dei suoi uffici di Bruxelles, ha sfornato un documento interno per facilitare “l’inclusione” dei cittadini, ossia l’integrazione delle minoranze. In questo testo dai toni estremamente seri e estremamente ufficiale, figura in particolare una raccomandazione: non augurare più buon Natale, per non rischiare di scioccare le orecchie dei cittadini non cristiani. Si potrebbe ironizzare, pensando che, in un momento in cui tutti i paesi si barricano per evitare una nuova ondata dell’epidemia di Covid-19, in cui la crescita è singhiozzante e in cui la Cina spia le nostre aziende, le istanze europee non hanno trovato nulla di meglio da fare che cancellare il Natale.