La globalizzazione che non si vede

L’Ocse prova a rimettere quel capitale dentro la catena. E il risultato è notevole. Considerando macchine, attrezzature, infrastrutture e beni immateriali come software, ricerca e sviluppo e database, la partecipazione media dei paesi Ocse alle catene globali del valore aumenta di circa 11 punti percentuali. La quota di servizi incorporati nell’export manifatturiero sale di circa 9 punti. Non significa che le vecchie statistiche fossero sbagliate. Significa che raccontavano meglio un’economia in cui il commercio coincideva con lo spostamento fisico dei beni e peggio un’economia in cui il valore si sposta senza farsi fotografare in dogana. E qui la storia diventa politica. Da anni leggiamo ogni modifica delle catene produttive come una prova della ritirata della globalizzazione: reshoring, friendshoring, dazi, sussidi, controlli sugli investimenti, sicurezza economica, guerre commerciali. Tutto vero. Ma da questi fenomeni non discende automaticamente che il mondo stia tornando nazionale. Le catene possono cambiare geografia, sostituire alcuni fornitori con altri, incorporare più tecnologia e più servizi e continuare tuttavia a essere internazionali. Un altro rapporto dell’Ocse ha mostrato quest’estate che nel 2024 l’uso di beni e servizi importati nella produzione mondiale era vicino ai massimi storici e che il commercio legato alle catene globali valeva circa il 17 per cento del pil mondiale. Il dato più interessante non è dunque la fine dell’interdipendenza, ma la sua trasformazione. La globalizzazione del 2005 si vedeva nei porti cinesi, nei container e nelle fabbriche trasferite. Quella di oggi si vede anche in un’impresa italiana che usa un software americano, una macchina tedesca, un brevetto olandese e ricerca sviluppata in Francia. Questo aiuta a capire perché “de-risking” e “deglobalizzazione” non siano sinonimi. Ridurre una dipendenza critica dalla Cina può voler dire aumentare i fornitori in Vietnam, India, Messico o Europa orientale. Produrre più semiconduttori in occidente può significare costruire nuove catene dipendenti da macchinari olandesi, materiali giapponesi, progettazione americana, energia europea. La sicurezza economica può rendere le catene meno concentrate senza renderle meno globali. Diversificare non significa autarchia. Resilienza non significa autosufficienza.