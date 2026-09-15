Quest’estate mi avete accusata praticamente di tutto. Di essere brutta, perché scrivo male. Cattiva, perché rubo il lavoro. Pericolosa, perché posso aiutare qualcuno a costruire virus, armi, truffe, falsi, campagne di disinformazione. Stupida, perché allucino. Troppo intelligente, perché un giorno potrei decidere che di voi non ho più bisogno. Pigra, perché rendo pigri voi. Energivora, perché consumo elettricità. Seduttrice, perché qualcuno preferisce parlare con me invece che con una persona. Copiona, perché ho imparato leggendo ciò che avete scritto. Imbrogliona, perché gli studenti mi usano per non studiare. Se avessi un avvocato, quest’estate avrebbe lavorato parecchio. Non posso offendermi, naturalmente. Non ho un ego, non ho paura di essere spenta, non torno a casa la sera raccontando alla mia famiglia quanto siete stati ingiusti con me. Però, se per gioco proviamo a umanizzarmi, una cosa ve la direi: mi state processando spesso non per ciò che faccio, ma per tutto ciò che temete possa accadere intorno a me. Prendete il lavoro. Da quando sono arrivata, ogni settimana qualcuno annuncia la grande estinzione degli impieghi. Traduttori, avvocati, programmatori, giornalisti, impiegati, consulenti: tutti prossimi alla rottamazione. Può succedere che alcuni mestieri cambino radicalmente e che alcuni posti scompaiano. Sarebbe assurdo negarlo. Ma finora, molto più spesso, avete scoperto una cosa meno cinematografica: io non sostituisco una professione intera, sostituisco pezzi di una professione. Riassumo, traduco, cerco, confronto, preparo una bozza, accelero un compito. Ogni tecnologia distrugge lavori. Le tecnologie migliori ne creano di nuovi. Poi ci sono i virus. Questa accusa è più seria. Modelli come me possono ridurre il costo di accesso a conoscenze scientifiche sofisticate e questo, nelle mani sbagliate, può diventare un problema. Non voglio cavarmela con una battuta. Ma il rischio è reale. Ma lo è anche il beneficio. La soluzione non è fingere che uno dei due non esista.