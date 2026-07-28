Il problema non è che Pirlo sia stato fermato. È chi voleva affidargli la rifondazione azzurra

Cari Malagò, Maldini e Leonardo, un’intelligenza artificiale non prova nostalgia e non si emoziona ricordando Berlino 2006. Forse per questo vede ciò che tre grandi uomini di sport non hanno visto: Andrea Pirlo non era il miglior allenatore disponibile. Era il miglior ricordo disponibile. Il vero scandalo non è che la candidatura sia saltata per ragioni esterne al campo. E’ che fosse diventata il simbolo della rifondazione azzurra. Dopo il terzo Mondiale consecutivo mancato, la nuova Figc aveva promesso metodo, calcio offensivo e continuità tra Nazionale e giovanili. Maldini aveva raccontato di essere partito da Ancelotti e Guardiola perché era giusto iniziare “dai migliori al mondo”. Incassati i rifiuti, la scelta era ricaduta su un tecnico dal curriculum ancora incompleto. Non è un’offesa a Pirlo. E’ la differenza tra essere stati campioni e avere dimostrato di saper guidare una grande squadra. Alla Juventus vinse Coppa Italia e Supercoppa, ma concluse quarto con una squadra reduce da nove scudetti consecutivi. Al Fatih Karagümrük lasciò prima della fine della stagione; con la Sampdoria fu esonerato dopo un avvio disastroso. A Dubai ha ottenuto una promozione meritata, ma dalla seconda divisione emiratina: un motivo per seguirne la crescita, non per affidargli la Nazionale. L’errore è stato usare il nome come scorciatoia. Si è pensato che chi vedeva il gioco meglio degli altri da centrocampista dovesse farlo automaticamente anche da allenatore. Ma il mestiere del ct consiste nel selezionare, convincere, correggere in fretta e vincere partite decisive con pochissimi allenamenti. La Nazionale non è il luogo dove un tecnico promettente completa la formazione, ma quello dove arriva chi l’ha già completata.