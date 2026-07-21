Schlein sulla legge elettorale deve gridare allo scandalo, ma potrebbe ringraziare Meloni

Ci sono leggi che un’opposizione combatte perché le considera sbagliate e leggi che combatte perché rischiano di farle troppo comodo. La nuova legge elettorale appartiene, per Elly Schlein, soprattutto alla seconda categoria. Naturalmente non potrebbe mai dirlo. Deve chiamarla Melonellum, denunciarne l’arroganza e sostenere che il premio di maggioranza altera gli equilibri istituzionali. Ma se potesse parlare senza rispettare il copione dell’opposizione, probabilmente direbbe: cara Giorgia, grazie. Grazie perché la legge trasforma il campo largo da esercizio retorico in coalizione obbligatoria. Finora il centrosinistra ha potuto dichiararsi pronto a governare senza stabilire chi dovesse guidarlo, con quale programma e attraverso quali alleanze. Il Pd poteva dialogare con Conte, corteggiare Renzi, non rompere con Fratoianni e Calenda, rinviando ogni decisione. La nuova legge rende più difficile questo gioco. Per ottenere il premio bisogna presentarsi insieme, raggiungere il 42 per cento e indicare un candidato alla presidenza del Consiglio. Per Schlein è una manna. Il campo largo dovrà diventare un’offerta politica concreta. Conte non potrà dirsi insieme alleato e alternativo al Pd. Renzi dovrà chiarire se intende davvero far parte della coalizione. Bonelli e Fratoianni dovranno scegliere se contano di più i veti o la possibilità di governare. E il Pd, essendo il partito più grande, rafforzerà inevitabilmente il proprio peso negoziale. Poi ci sono le primarie. Non sono previste dalla legge, ma diventano la soluzione più naturale se una coalizione deve scegliere un candidato premier senza una leadership condivisa. Schlein è arrivata alla guida del Pd proprio grazie alle primarie aperte. Una sfida con Conte potrebbe darle ciò che ancora le manca: la legittimazione popolare come leader dell’intera opposizione.