Scambiare la forza di Pechino per un destino inevitabile

La potenza cinese è vera o esagerata? La risposta più sensata è: vera nei numeri, esagerata nella profezia. E’ vera quando si guarda a ciò che la Cina è già in grado di produrre, esportare e condizionare. E’ esagerata quando da questi risultati si deduce che il sorpasso sugli Stati Uniti sia automatico e che l’occidente abbia già perduto la partita. La forza più concreta di Pechino non è la propaganda, ma la fabbrica. La Cina controlla oltre l’80 per cento delle principali fasi produttive dei pannelli solari e domina batterie, veicoli elettrici, cantieristica e molte tecnologie pulite. Nel 2025 le esportazioni cinesi di tecnologie energetiche hanno superato i 165 miliardi di dollari, circa la metà del commercio mondiale del settore esclusi gli scambi interni europei. La stessa ambizione si vede nell’intelligenza artificiale. Xi non vuole soltanto modelli competitivi: vuole che la Cina contribuisca a stabilire gli standard, formi i paesi emergenti e offra loro tecnologie open source meno costose di quelle occidentali. Quasi trenta paesi hanno aderito alla nuova organizzazione promossa da Pechino e alcune imprese occidentali stanno sperimentando modelli cinesi. Il divario con i laboratori americani non è scomparso, ma si sta restringendo. La Cina ha capito che il potere tecnologico non consiste solo nell’inventare: consiste nel creare dipendenze, alleanze e regole. E’ reale anche la potenza militare. Nel 2025 Pechino ha speso circa 336 miliardi di dollari per la difesa, contro i 954 degli Stati Uniti. La Cina può intimidire i vicini, esercitare una pressione crescente su Taiwan e cambiare gli equilibri dell’Indo-Pacifico; non possiede ancora la rete globale di alleanze e basi che accompagna la forza americana. Il limite più serio è economico. Il pil cinese è aumentato del 5 per cento nel 2025 e il Fondo monetario prevede il 4,6 per cento nel 2026. Ma nel primo semestre di quest’anno la crescita è scesa al 4,7 per cento e il modello mostra crepe profonde: crisi immobiliare, debiti degli enti locali, investimenti inefficienti, domanda interna debole e pressioni deflazionistiche. Il Fondo monetario chiede a Pechino di spostare risorse dagli investimenti alla protezione sociale e ai consumi. La grande fabbrica cinese produce moltissimo, ma le famiglie cinesi non comprano abbastanza. Poi c’è la demografia. Nel 2025 la popolazione è diminuita di 3,39 milioni di persone: 7,92 milioni di nascite contro 11,31 milioni di morti. Una società che invecchia dispone di meno lavoratori e deve spendere di più per pensioni e sanità. Il controllo autoritario può accelerare una decisione industriale, ma non può ordinare alle famiglie di avere figli, agli imprenditori di fidarsi o agli investitori di dimenticare l’arbitrarietà politica.