Il Mondiale ha tolto alla Spagna l’aura dell’invincibilità, ma le ha consegnato qualcosa di più utile

Sì, continuo a pensare che sarà la Spagna a vincere il Mondiale. Lo penso con meno spavalderia rispetto all’inizio del torneo, ma forse con qualche argomento in più. Prima era la favorita perché sembrava la squadra più bella e completa. Oggi lo è perché ha dimostrato di saper vincere anche quando non riesce a esserlo per tutti i novanta minuti. Gli ultimi risultati hanno tolto agli spagnoli una parte della loro aura. Il Portogallo li ha costretti a una partita sporca, risolta soltanto nel finale da Mikel Merino. Il Belgio li ha messi in difficoltà, ha interrotto la serie di porte inviolate e ha mostrato che anche la squadra di Luis de la Fuente può perdere ordine e trovarsi a pochi centimetri dal disastro. La vittoria per 2-1 nei quarti è arrivata con un gol di Merino all’88esimo, favorito anche dall’errore del portiere di riserva belga. Non esattamente una dimostrazione di onnipotenza. Ma i Mondiali non vengono quasi mai vinti dalla squadra che domina ogni partita dal primo all’ultimo minuto. Li vince quella che possiede più modi diversi per restare in piedi. Ed è qui che la Spagna continua ad avere qualcosa in più delle altre. Può dominare attraverso il pallone, come ha fatto per lunghi tratti del torneo. Merino è diventato il simbolo di questa trasformazione. Non è Lamine Yamal e non è il talento destinato a occupare le reti sociali. E’ il giocatore che arriva dove serve quando gli altri cominciano a essere stanchi. Ha segnato il gol decisivo contro il Portogallo e quello contro il Belgio a quattro giorni di distanza. La Spagna ha inoltre imparato una cosa che in passato le era mancata: il possesso non deve essere una religione. Ama il pallone, ma non se ne innamora. Sa accelerare sulle fasce, pressare, attaccare la profondità e usare il gioco aereo. E soprattutto non entra in crisi quando una partita prende una direzione diversa da quella prevista.