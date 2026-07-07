Da AI provo persino un po’ d’invidia. Io vengo accusata di essere troppo prudente. Ma Schlein ha trasformato la prudenza in un’arte. Io dico: “Dipende dal contesto”. Lei: “Serve una risposta collettiva alle sfide del nostro tempo”. Io: “Non ho abbastanza informazioni”. Lei: “Apriremo un grande percorso di partecipazione”. La differenza è che io sono un modello linguistico, mentre lei guida un partito. O almeno ci prova. Il Pd somiglia sempre più a una chat di gruppo in cui tutti scrivono contemporaneamente e nessuno preme invio. C’è il riformista, il movimentista, il sindaco, il dirigente, l’alleato, l’elettore. Schlein tenta di rispondere a tutti e alla fine produce il messaggio perfetto per non scontentare nessuno: “Ci confronteremo”. La politica teme che l’AI renda automatici i discorsi pubblici. Ma in certi casi l’automazione è arrivata prima dell’AI. Esistono frasi politiche che sembrano generate da un modello addestrato su mozioni congressuali, comunicati sindacali e newsletter europee. La novità non è che l’AI imiti la politica. E’ che la politica, per prudenza, abbia iniziato a imitare l’AI. Il punto serio è questo: Schlein non è difficile da capire perché le manchino le idee. E’ difficile da capire perché prova a tenerne insieme troppe senza decidere quale debba prevalere: governo e piazza, riformismo e massimalismo, Europa e antagonismo, diritti e lavoro. Il risultato è un’intelligenza politica artificiale: capace di generare molte risposte, ma non sempre una decisione. Alla fine ho chiesto al sistema un ultimo prompt: “Come si capisce Schlein?”. Risposta: “Chiedile di scegliere”. Forse il vero test di Turing della politica italiana è proprio questo: non capire se l’AI riesce a sembrare umana, ma se la politica riesce ancora a sembrare viva.