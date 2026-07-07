La rivoluzione gentile dello smart walking

La modernità ci ha promesso una vita più comoda e, su questo, è stata fin troppo efficiente. Non dobbiamo più alzarci per cambiare canale, non dobbiamo più uscire per fare molte commissioni, non dobbiamo più camminare per parlare con un collega, spesso non dobbiamo nemmeno andare in ufficio. Abbiamo eliminato milioni di piccole fatiche quotidiane e poi abbiamo scoperto che forse quelle piccole fatiche, oltre a farci perdere tempo, ci tenevano anche svegli, lucidi, presenti. Keith Diaz, scienziato dell’esercizio fisico, lo racconta in un intervento al TED2026 partendo da una scena molto riconoscibile. Il suo lavoro preferito era quello da animatore in un campo estivo: correre, giocare, nuotare, arrivare a fine giornata stanco ma soddisfatto. Poi è arrivata la vita adulta, con il computer, le riunioni, le call, le scadenze, le ore alla scrivania. Una condizione che non riguarda solo lui e che non va certo trasformata in una colpa: milioni di persone lavorano sedute perché il loro mestiere lo richiede. Il punto non è giudicare la sedia. Il punto è capire come fare pace con il nostro corpo anche quando la giornata ci obbliga a restare fermi a lungo.

La tesi di Diaz è semplice: viviamo nell’epoca più sedentaria della storia moderna. Secondo i dati citati nel suo intervento, l’adulto medio trascorre in un anno 187 giorni seduto o fisicamente inattivo. Più di metà anno. Non significa che siamo pigri. Significa che la vita è stata progettata così: lavoro digitale, servizi a domicilio, ascensori, auto, schermi, piattaforme, consegne. Il corpo umano però non è cambiato alla stessa velocità delle nostre abitudini. E la sedentarietà prolungata, ricorda Diaz, è associata a rischi maggiori per diabete, malattie cardiache, demenza e salute generale, anche quando si fa attività fisica in altri momenti della giornata. La metafora più utile riguarda i muscoli. Diaz li descrive come spugne per lo zucchero nel sangue. Quando li usiamo spesso, funzionano meglio: assorbono, regolano, partecipano al metabolismo. Quando restano inattivi per molte ore, diventano meno efficaci. L’esercizio fisico aiuta, naturalmente, ma non basta sempre a compensare un’intera giornata immobile. Non serve dunque trasformare gli uffici in palestre o chiedere a chi lavora su un computer di diventare maratoneta tra una riunione e l’altra. Serve qualcosa di più realistico: piccoli intervalli di movimento, distribuiti nella giornata.

Qui arriva l’idea più brillante, e anche più spiritosa, del discorso. Se stare troppo seduti è stato spesso definito “il nuovo fumo”, Diaz propone di imparare qualcosa, paradossalmente, proprio dall’industria del tabacco. Quando le pause degli operai erano troppo brevi per fumare un sigaro, si diffuse la sigaretta: piccole dosi, pochi minuti alla volta. Ecco, dice Diaz: al posto della pausa sigaretta, la pausa movimento. Non una rivoluzione atletica, non un sacrificio eroico, ma una passeggiata breve, una telefonata fatta camminando, qualche scala, un giro nel corridoio, un incontro in piedi. Nel suo laboratorio la formula più efficace è risultata questa: cinque minuti di camminata ogni mezz’ora. Una passeggiata lenta, non una corsa. Quel piccolo movimento ha ridotto il picco glicemico dopo i pasti di circa il 60 per cento. Diaz stesso ammette però che, quando ha visto quel risultato, ha avuto una reazione molto umana: “Non lo farà nessuno”. Cinque minuti ogni mezz’ora possono sembrare pochi in teoria e moltissimi nella vita reale, soprattutto in un ufficio, in una redazione, in una scuola, in un’azienda, dove le giornate sono piene e non sempre governabili.

Per questo la parte più interessante arriva dopo. In un esperimento nel mondo reale, oltre 20 mila persone hanno provato per due settimane a introdurre pause di movimento durante la giornata. Non tutte sono riuscite a rispettare la prescrizione ideale. Anzi: in media hanno fatto solo quattro o cinque pause al giorno. Eppure hanno riferito meno fatica, più energia, meno nebbia mentale, più capacità di concentrazione. La riduzione della sensazione di affaticamento è stata di circa il 25 per cento. Anche una camminata di un minuto ogni ora, dice Diaz, può aiutare l’umore. La buona notizia, dunque, è che non serve trasformare la vita in una gara di virtù salutista. Non serve criminalizzare la scrivania, né guardare con sospetto chi passa molte ore davanti a uno schermo. Serve semmai cambiare il modo in cui guardiamo ai piccoli movimenti. Un parcheggio un po’ più lontano, una scala invece dell’ascensore, una call fatta camminando, una pausa per andare a prendere un bicchiere d’acqua non sono perdite di tempo. Sono piccoli reset del corpo e della mente.