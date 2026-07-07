Al registratore di cassa. Il tariffario privato della diplomazia trumpiana

Il documento da cui partire è la financial disclosure annuale 2025 di Donald Trump, pubblicata dall’Office of Government Ethics il 30 giugno 2026. Sono 927 pagine in cui la parte più interessante non è la ricchezza in sé, ma la geografia del denaro: Golfo, India, Vietnam, Qatar, Arabia Saudita, Emirati, Oman e criptovalute. Non è una prova penale. E’ una mappa di vulnerabilità politica. La domanda non è: “Dov’è la busta?”. E’ un’altra: può il presidente degli Stati Uniti negoziare con paesi dai quali le sue società continuano a incassare milioni? Il capitolo più vistoso riguarda il Golfo. La disclosure elenca pagamenti per licenze e accordi immobiliari ad Abu Dhabi, Dubai, Doha, Arabia Saudita e Oman. Solo le principali voci già monetizzate valgono circa 38,4 milioni di dollari.

Il sospetto politico non nasce da una singola cifra, ma dalla concentrazione. Le monarchie del Golfo non sono clienti qualsiasi: sono interlocutori decisivi su energia, Iran, Israele, armamenti, chip e sicurezza. Contemporaneamente, il presidente americano mantiene una rete di società che ricava profitti proprio da quegli stessi paesi. Non serve immaginare valigette o tangenti: basta osservare il meccanismo. Un governo straniero non deve comprare una decisione se sa che il marchio del presidente, i suoi partner e i suoi contratti dipendono anche dai rapporti con quel mercato.

Il caso più delicato riguarda però le criptovalute. La disclosure mostra centinaia di milioni di dollari di ricavi riconducibili a World Liberty Financial, il progetto crypto della famiglia Trump. Secondo Reuters, le società della galassia Trump hanno ricevuto nel 2025 quasi 800 milioni di dollari legati a questa attività.

Perché la questione riguarda la politica estera? Perché anche qui ricompaiono gli Emirati. Secondo Abc News, che cita il Wall Street Journal, World Liberty Financial avrebbe ceduto una quota da 500 milioni di dollari a una società collegata allo sceicco emiratino Tahnoon bin Zayed al Nahyan poco prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca. Reuters ha inoltre raccontato che la stablecoin USD1 di World Liberty è stata utilizzata per completare un investimento da 2 miliardi di dollari del fondo emiratino MGX in Binance. La Casa Bianca e World Liberty respingono ogni accusa di conflitto d’interessi. Ma il nodo resta: quando una famiglia presidenziale trae enormi profitti da un’infrastruttura finanziaria utilizzata anche da capitali vicini a governi stranieri, il potenziale conflitto non è un incidente. E’ parte del sistema.

Lo stesso schema compare altrove. In India le società Trump dichiarano circa 10 milioni di dollari di ricavi da licenze immobiliari. Il Vietnam aggiunge altri 5 milioni, mentre Filippine, Romania e Indonesia contribuiscono con ulteriori entrate, seppur più contenute.