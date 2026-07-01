Magie del calcio sudamericano. L’altro lato dei Mondiali

C’è una cosa che il calcio riesce a fare meglio di quasi ogni altro linguaggio popolare: rendere visibile ciò che l’economia non riesce a spiegare. Ogni quattro anni, quando arriva un mondiale, il mondo si ricorda che esiste una zona del pianeta che, secondo quasi tutti gli indicatori tradizionali della potenza, non dovrebbe dominare nulla e invece domina il gioco più globale che esista. Non è la zona più ricca, non è la più popolosa, non è quella con gli stadi più moderni o con i campionati più forti. Eppure, appena rotola un pallone, il Sud America smette di essere periferia e diventa centro.

Argentina, Brasile, Uruguay, ma anche Colombia, Ecuador, Cile, Paraguay, Perù: il Sud America calcistico (il Brasile ha superato il turno, il Paraguay ha battuto l’Olanda, l’Argentina corre come un treno) da un secolo si comporta come se fosse più grande di quanto è, più ricco di quanto è, più potente di quanto è. Perché un paese come l’Uruguay, che non arriva a quattro milioni di abitanti, può stare nella storia del calcio come una potenza imperiale? Perché il Brasile continua a produrre talenti come se avesse una catena di montaggio nascosta dietro spiagge, favelas e club di quartiere? Perché l’Argentina riesce a trasformare un dribbling, una pausa, un passaggio che nessun altro aveva visto, in destino nazionale?

Contro il Sud America gioca la tecnicizzazione del calcio. Daniel Schteingart, sociologo argentino, spiega come andare oltre

A questa domanda ha provato a rispondere Daniel Schteingart, sociologo argentino, PhD in Sociologia all’IDAES-UNSAM, direttore a Fundar e autore di The Atlas, newsletter dedicata a sviluppo, dati e comparazioni internazionali viste dall’America latina. Il suo post, pubblicato il 10 giugno 2026, si intitola Why South America Is So Good at Football. Schteingart non parte dalla “garra”, dalla favela, dalla mistica del barrio, dal bambino scalzo che inventa il mondo su un campo di terra. Parte da un grafico. E il grafico dice una cosa potentissima: se mettiamo su un asse la dimensione economica dei paesi e sull’altro la forza delle nazionali, misurata con l’indice Elo, scopriamo che il Sud America non è semplicemente bravo. È statisticamente anomalo.

Mappa mondiale di dove il calcio moderno è nato: anno di fondazione mediano dei club di ciascun paese<div data-empty="true"><br></div>

L’indice Elo, nato negli scacchi e poi applicato anche al calcio, pesa le partite in modo diverso: una finale mondiale non vale come un’amichevole, battere una grande non vale come battere una piccola. Incrociando questo indice con il PIL totale, cioè con la massa economica di un paese — ricchezza più popolazione — emerge una regola prevedibile: più un paese è grande e ricco, più tende ad avere una nazionale forte. Gli stati grandi hanno più bambini tra cui pescare talenti. Gli stati ricchi hanno più soldi per allenarli, curarli, nutrirli, selezionarli. Il denaro non segna gol, ma costruisce le condizioni perché qualcuno possa farlo.

Sud America: club storici e talenti monopolizzati dal calcio. La regione coniuga una lunga tradizione istituzionale con un'insolita concentrazione di talento sportivo in una singola disciplina

Eppure PIL e popolazione spiegano solo una parte della forza calcistica. Schteingart calcola che ricchezza e popolazione spiegano circa il 44 per cento della performance. Il resto, quel 56 per cento che non sta dentro la potenza economica, è la zona del mistero. Lui la chiama, con una parola statistica ma bellissima anche per il racconto, “il residuo”. Il residuo è ciò che rimane quando hai tolto tutto quello che potevi spiegare. E nel caso del Sud America il residuo è gigantesco.

Il Sud America, scrive Schteingart, rende il 18 per cento in più di quanto la sua economia farebbe prevedere: 273 punti Elo sopra la linea attesa. Non solo Brasile, Argentina e Uruguay. Tutti e dieci i paesi della CONMEBOL, senza eccezione, stanno sopra la linea. Persino quelli che nessuno, almeno in Europa, assocerebbe spontaneamente alla grandezza calcistica: Venezuela, Bolivia, Perù. Il continente gioca meglio di quanto dovrebbe. Gioca più forte della sua economia. Gioca oltre il suo PIL. E questo è già un indizio meraviglioso: nel calcio, come nella politica, come nella cultura, il potere non coincide mai interamente con la potenza.

Il caso più clamoroso è l’Uruguay. Schteingart mostra che l’Uruguay, anche se è stato eliminato presto dai Mondiali americani, è il paese più fuori scala del mondo: economia al 91esimo posto, forza calcistica all’undicesimo, residuo positivo del 34 per cento. E questo calcolando il periodo dal 2000 in poi, cioè escludendo la fase più mitologica della sua storia: i mondiali vinti nel 1930 e nel 1950, gli ori olimpici del 1924 e del 1928, quando quei tornei valevano sostanzialmente come campionati del mondo. L’Uruguay non è stato un miracolo, non è stato una generazione, non è stato un caso. È una costante. Obdulio Varela, Enzo Francescoli, Luis Suárez: nomi di epoche diverse, stesso fenomeno. Una piccola nazione che produce grandi calciatori con una regolarità che sfida la statistica.

L'Uruguay produce più calciatori famosi pro capite di qualsiasi altro Paese al mondo. Calciatori famosi presenti nella top 1000 mondiale, nati tra il 1850 e il 2015, per milione di abitanti

La prima tentazione, davanti a questi dati, è rifugiarsi nella poesia. Dire che il Sud America è così bravo perché il calcio lì è religione. Perché i bambini giocano in strada. Perché la povertà aguzza l’ingegno. Perché il campetto di terra insegna più cose del centro tecnico. Perché il dribbling nasce dalla mancanza di spazio, l’improvvisazione nasce dal disordine, la fame nasce dall’assenza di alternative. Tutto vero? Forse. Tutto plausibile? Sì. Tutto sufficiente? No. Ed è qui che il lavoro di Schteingart è interessante: non distrugge il mito, ma prova a capire quali pezzi del mito reggono quando vengono messi davanti ai numeri.

La prima risposta è storica. Il Sud America è bravo perché ha cominciato presto. Il calcio arrivò nella regione del Río de la Plata alla fine dell’Ottocento, portato dai britannici che lavoravano nelle ferrovie, nei porti, nelle banche, nei commerci di Buenos Aires e Montevideo. Buenos Aires ebbe uno dei primi campionati fuori dalle isole britanniche già nel 1891. L’associazione argentina, l’attuale AFA, risale al 1893 ed è tra le più antiche del mondo. Nel giro di pochi decenni quasi tutti i paesi sudamericani avevano una federazione, club, campionati, rivalità, infrastrutture.

Questa antichità conta moltissimo. Nel calcio un secolo non è un dettaglio: è un vantaggio competitivo. Un paese dove il calcio è arrivato presto non deve inventare tutto da capo a ogni generazione. Eredita club, tecnici, dirigenti, tornei di quartiere, osservatori, liturgie familiari. Eredita padri che portano i figli allo stadio, fratelli maggiori che insegnano ai minori, periferie che sanno distinguere il giocatore normale dal bambino diverso. L’antichità crea una rete. Magari fragile, caotica, diseguale, piena di fallimenti, ma pur sempre una rete. E una rete, nel calcio, è tutto. Il talento isolato può nascere ovunque; il talento visto, protetto, corretto, spinto e portato fino in cima nasce dove esiste una trama pronta ad afferrarlo.

Ma l’antichità, da sola, non basta. Perché anche l’Europa ha club antichi, tradizione, campionati, tifoserie, scuole, miti, campetti, cultura. E infatti anche l’Europa, nei dati di Schteingart, sovraperforma rispetto alla sua economia. Ma meno del Sud America. La UEFA sta sopra la linea, ma con un residuo più contenuto: più 10 per cento, contro il più 18 del Sud America. E allora serve un secondo ingrediente. Non basta che il calcio sia arrivato presto. Bisogna vedere che cosa ha trovato quando è arrivato.

Qui entra l’intuizione più bella del post: in Sud America il calcio non ha semplicemente attecchito. Il calcio, per usare una formula di Schteingart, “si è preso tutto”. Ha preso i bambini, i sogni, i club, i quartieri, le energie atletiche, le aspirazioni, il tempo libero, le domeniche, le narrazioni nazionali. In Europa il calcio è lo sport dominante, ma non è solo. Divide il talento con tennis, basket, ciclismo, rugby, sport invernali, atletica, pallamano, pallavolo. Un ragazzino europeo con un fisico eccezionale può finire in tanti canali diversi. Un ragazzino sudamericano con un fisico eccezionale, nella stragrande maggioranza dei casi, finisce nel calcio. Punto.

Questa è una differenza decisiva. La grandezza calcistica di un paese non dipende solo da quanti talenti produce, ma da quanti dei suoi talenti finiscono dentro il calcio. Gli Stati Uniti sono il caso opposto. Hanno popolazione, ricchezza, università, infrastrutture, medicina sportiva, business, televisione, cultura della competizione. Ma quando il calcio mondiale si diffondeva, lo spazio simbolico dello sport nazionale era già occupato. Baseball, football americano, basket, hockey: negli Stati Uniti i talenti migliori, per decenni, sono stati intercettati da altri sport. Lo stesso vale per il Canada con l’hockey, per l’Australia con cricket, rugby e football australiano, per l’India con il cricket. In questi paesi il calcio arriva, ma trova la casa già arredata da altri. In Sud America, invece, trova stanze vuote.

Ecco l’altra formula del pezzo: “il campo vuoto”. Il calcio sbarca nel Río de la Plata alla fine dell’Ottocento in un momento irripetibile. Buenos Aires e Montevideo crescono a una velocità pazzesca, riempite dall’immigrazione, attraversate da nuove classi urbane, da bisogni di identità, da masse di persone che devono trovare un linguaggio comune. E il calcio è perfetto. Costa poco. Si gioca ovunque. Non richiede strumenti complicati. Non richiede appartenenze precedenti. Non chiede di parlare la stessa lingua prima di giocare. Un pallone e uno spiazzo bastano. In città nuove, con popolazioni nuove, il calcio diventa una grammatica comune. Non solo uno sport: una forma di integrazione, una macchina identitaria, un modo per produrre comunità.

Il segreto è un secolo di anticipo, un monopolio culturale e un pallone arrivato al momento giusto

Schteingart prova anche a misurare quanto pesi questa combinazione. Se guardiamo solo al PIL, il Sud America appare 273 punti Elo sopra le attese. Se però aggiungiamo l’età dei club e la concentrazione del talento dentro il calcio, quel surplus scende a 70 punti. Traduzione: gran parte dell’anomalia sudamericana si spiega così. Non tutta, ma molta. Il continente non vince perché ha un gene calcistico, vince perché ha avuto un vantaggio storico, istituzionale e culturale che ha saputo trasformare il calcio in un monopolio popolare.

Poi, certo, resta qualcosa. Resta il mito. Resta il dribbling. Resta la strada. Resta la fame. Resta il clima. Resta la dieta. Resta la povertà che può trasformare il calcio in una delle poche vie di ascesa sociale. Resta il campetto improvvisato che forse insegna più flessibilità di un’accademia troppo ordinata. Schteingart non butta via queste ipotesi. Dice però una cosa onesta: sono plausibili, ma le prove sul loro peso reale sono sottili. Il calcio di strada spiega qualcosa, ma non tutto. La povertà spiega qualcosa, ma non tutto. La dieta spiega forse qualcosa, ma non tutto. Il resto rimane, appunto, residuo.

Ed è bello che rimanga. Perché se il calcio fosse completamente spiegabile, sarebbe un settore industriale come un altro. Invece è una macchina che combina statistica e mistero. Puoi misurare il PIL, la popolazione, l’età dei club, il numero di calciatori memorabili per milione di abitanti, la concentrazione del talento sportivo, il valore delle rose, le migrazioni, le accademie. Poi però, alla fine, resta sempre un pallone che arriva a un ragazzo in una zona del campo dove nessun algoritmo aveva previsto una soluzione, e quel ragazzo inventa una cosa nuova. Questo non cancella i dati. Li completa.

La domanda finale è se questo vantaggio possa durare. Contro il Sud America gioca la tecnicizzazione del calcio. Più lo sviluppo dei giocatori dipende da dati, nutrizione, medicina, biomeccanica, psicologia, centri d’allenamento, algoritmi, investimenti, più i paesi ricchi possono ridurre il gap. Il calcio moderno è sempre meno romantico e sempre più industriale. La strada conta ancora, ma conta anche la palestra. Il dribbling conta ancora, ma conta anche il GPS.

Ma le stesse forze possono aiutare il Sud America. I migliori giocatori sudamericani vanno sempre prima in Europa, imparano le tecniche, la disciplina, la preparazione, la sofisticazione tattica, e poi riportano tutto questo nelle nazionali. L’Europa industrializza il talento sudamericano, ma non sempre riesce a nazionalizzarlo. Finché Argentina, Brasile e Uruguay resteranno maglie potenti, desiderabili, mitiche, un ragazzo con due passaporti potrà continuare a scegliere la nazionale sudamericana. Il vantaggio, dice in sostanza Schteingart, si protegge vincendo. Finché vinci, trattieni. Quando smetti di vincere, perdi anche quelli che avresti potuto trattenere.

Per questo il Sud America continua a essere il grande scandalo del calcio globale. Non perché batte sempre tutti. Non perché sia immune dalle crisi, dalla disorganizzazione, dalla corruzione, dalla fuga dei talenti. Ma perché, nonostante tutto, continua a produrre squadre e giocatori che costringono il mondo ricco a ricordarsi che la potenza non coincide con il destino. Il calcio è uno dei pochi luoghi in cui una periferia può ancora presentarsi davanti al centro e dirgli: tu hai più soldi, più dati, più stadi, più tecnologia, ma io ho qualcosa che tu non puoi fabbricare in laboratorio.