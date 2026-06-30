La crisi climatica è reale, ma non processiamo il modello occidentale

C’è un modo abbastanza semplice per riconoscere chi non vuole risolvere la crisi climatica ma vuole usarla. Bisogna ascoltare il tono. Se davanti a un’ondata di caldo la prima preoccupazione non è come proteggere anziani, bambini, lavoratori, malati, scuole, ospedali, case popolari e mezzi pubblici, ma come trasformare il condizionatore nell’ennesimo simbolo della decadenza capitalista, allora il sospetto è legittimo. Se il caldo diventa meno un problema fisico e più un tribunale ideologico, allora non siamo più dentro l’ambientalismo: siamo dentro una liturgia anticapitalista travestita da climatologia. La polemica francese sull’aria condizionata è interessante per questo. In un articolo dell’Atlantic, Thomas Chatterton Williams racconta la differenza culturale tra America ed Europa: gli americani tendono a considerare il disagio fisico un problema tecnico da risolvere; gli europei, spesso, lo considerano una parte della vita da sopportare. Ma mostra anche il punto politico: in Francia la discussione sull’aria condizionata è stata caricata di significati ideologici, con Mélenchon che ha sostenuto che installare condizionatori ovunque aggraverebbe la crisi climatica e con Le Pen pronta a trasformare l’aria condizionata in una bandiera di qualità della vita contro ambientalisti moralisti e tecnocrati. Ecco il primo indizio. Chi vuole usare la crisi climatica per abbattere il capitalismo parla poco di adattamento e moltissimo di colpa. Non dice: come rendiamo le città più fresche, le case meno vulnerabili, i trasporti più sicuri, gli ospedali più attrezzati? Dice: vedete dove ci ha portato il capitalismo? Non parte dalla domanda concreta – come impedire che il caldo uccida – ma dalla risposta ideologica già pronta: il problema è il sistema. E quando la risposta è sempre “il sistema”, qualunque sia la domanda, vuol dire che la crisi climatica non è più un tema, è un pretesto. Secondo indizio: la diffidenza verso la tecnologia. Naturalmente non tutta la tecnologia è buona, non tutte le soluzioni sono neutre, non ogni condizionatore acceso è un atto di progresso.

Ma l’ambientalismo serio distingue. Capisce che bisogna ridurre emissioni e al tempo stesso adattarsi a un mondo più caldo. Chi invece trasforma la tecnologia in peccato tende a ragionare così: se fa stare meglio le persone, è sospetta; se aumenta il comfort, è borghese; se riduce la sofferenza, è una forma di rimozione morale. . Terzo indizio: l’uguaglianza viene usata contro il miglioramento. Il ragionamento corretto dovrebbe essere: se oggi solo i ricchi possono proteggersi dal caldo, bisogna rendere accessibili a tutti strumenti di protezione, case isolate, scuole climatizzate, città alberate, trasporti efficienti. Il ragionamento ideologico invece diventa: se non tutti possono avere il condizionatore, allora il condizionatore è il problema. Ma questa non è giustizia sociale. E’ livellamento del disagio. Non si combatte la disuguaglianza impedendo ai vulnerabili di accedere al comfort; la si combatte allargando il comfort, rendendolo sostenibile, efficiente, meno energivoro, più intelligente. Quarto indizio: il capitalismo viene trattato come causa unica e mai come possibile parte della soluzione. E’ una lettura comoda, ma falsa. Il capitalismo ha prodotto emissioni, consumi e sprechi. Ma ha prodotto anche innovazione, efficienza energetica, pompe di calore, reti elettriche migliori, solare meno costoso, batterie, materiali isolanti, agricoltura di precisione, nuove tecnologie per ridurre emissioni e adattare le città. Chi vuole abbattere il capitalismo non vede questa ambivalenza. Vede solo il peccato originale. E così finisce per preferire un mondo più povero ma moralmente assolto a un mondo più ricco, più tecnologico e più capace di difendersi dal caldo. Quinto indizio: la crisi climatica viene raccontata come occasione per restringere le libertà. Non “consumiamo meglio”, ma “bisogna proibire”. Non “investiamo”, ma “bisogna decrescere”. Non “innoviamo”, ma “bisogna rinunciare”. Non “proteggiamo i fragili”, ma “rieduchiamo i cittadini”. La parola chiave è sempre sacrificio. E il sacrificio, in queste narrazioni, non è mai distribuito davvero: lo predicano spesso élite politiche e culturali che possono permettersi case migliori, vacanze migliori, quartieri migliori, scuole migliori, città migliori. Ai cittadini normali resta la lezione morale.