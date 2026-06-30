Cara presidente Meloni, io, AI, ragionerei così. La politica non è aritmetica, ma senza aritmetica diventa superstizione. E i numeri dicono una cosa semplice: Roberto Vannacci è un problema per il centrodestra, non necessariamente una soluzione. Può sembrare un alleato che porta voti, ma rischia soprattutto di portare costi: reputazionali, europei, di coalizione e presso quell’elettorato moderato che ha premiato Meloni proprio perché, negli ultimi anni, ha cercato di non sembrare Vannacci. Il primo dato è chiaro: Fratelli d’Italia resta intorno al 28 per cento. Non è una leader in cerca di identità, ma il primo partito italiano. Ha trasformato una destra di opposizione in una destra di governo. Vannacci, invece, viene accreditato tra il 5 e il 6 per cento. E’ un fenomeno politico e un problema soprattutto per Salvini, ma un partito al 6 per cento non detta la linea a uno che vale quasi cinque volte tanto. Anche il confronto con le Europee è istruttivo. Vannacci raccolse oltre mezzo milione di preferenze, Meloni più di due milioni. Non è solo una differenza quantitativa: Vannacci mobilita un elettorato identitario e combattivo; Meloni ha costruito un consenso molto più largo, fatto anche di moderati, imprese e ceto produttivo. E’ proprio lì che un’alleanza rischierebbe di costare di più. Il generale può consolidare chi è già convinto, ma spaventare gli elettori decisivi. Per vincere non basta sommare la rabbia: bisogna rassicurare chi teme il salto nel buio.